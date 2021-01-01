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“Sağlık amaçlı Güneye geçiş yapacak olanlar, yasaklardan muaf tutulacak”

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salgınla mücadele kapsamında dün aldığı tedbirler arasında yer alan “Güney Kıbrıs’a geçişlerin 10 Ocak’a kadar durdurulması kararının” sağlık amaçlı geçiş yapanları kapsamadığı ifade edildi. 
“Sağlık amaçlı Güneye geçiş yapacak olanlar, yasaklardan muaf tutulacak”

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin, salgınla mücadele kapsamında dün aldığı tedbirler arasında yer alan “Güney Kıbrıs’a geçişlerin 10 Ocak’a kadar durdurulması kararının” sağlık amaçlı geçiş yapanları kapsamadığı ifade edildi. 

Yapılan açıklamada, “Güney’e geçişlerle ilgili kısıtlamalar da daha önce olduğu gibi sağlık amaçlı geçiş yapacaklar yasaklardan muaf olacaktır” denildi.

Üst Komite’nin Güney Kıbrıs’a geçişlere ilişkin ürettiği karar şöyle:

“Güney Kıbrıs’ta son günlerde görülen yoğun vaka artışı nedeni ile 31/12/2020 tarihinden 10/01/2021 tarihine kadar (her iki tarih dahil) diplomatik geçişler hariç tüm geçişler karantinaya tabii olacaktır. Yılbaşı döneminde Güney Kıbrıs’ta çalışmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından karantinasız geçişlerine izin verilen kişilerin izinleri de 10/01/2021 tarihine kadar iptal edilmiştir.”

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