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SON DAKİKAPilli:23'ü yerel 33 pozitif vaka!

Sağlık Bakanı Ali Pilli: "Gerekirse sert tedbirler alınacak"

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Pilli, Şubat tatilinin öne çekilmesinin ise gündeme gelebileceğini aktardı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli: "Gerekirse sert tedbirler alınacak"

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantısı öncesi basına kısa bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Ali Pilli,  ‘tam kapanma söz konusu mu?’ sorusu üzerine “Net bir şey söyleyemem” dedi.

Pilli, Şubat tatilinin öne çekilmesinin ise gündeme gelebileceğini söyledi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Kıbrıs’ın güneyinde ve KKTC’de artış gösteren vakalar nedeniyle acil toplantı yaptı.

Üst Komite’nin toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs’ın güneyinde bugün 907 vaka, KKTC’de ise 23’ü yerel olmak üzere 33 vaka saptandığını anımsatarak, “Gerekli değerlendirmeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Pilli ‘okulların durumu’ ile ilgili gelen soru üzerine ise, okulların kapanmasının söz konusu olmadığını, Şubat tatilinin öne çekilmesinin gündeme gelebileceğini aktardı.

Halk sağlığının korunmasının öncelikleri olduğunu kaydeden Pilli, gerekirse sert tedbirlerin alınacağının altını çizdi.

Kayıpların olmasını istemediklerini dile getiren Pilli, “Önce sağlık” dedi.

“Tam kapanma gündeme gelir mi?” sorusuna ise Pilli, net bir şey söylemeyeceğini kaydetti. Pilli, Bakanlar Kurulu’nda Başbakan Ersan Saner ile herhangi bir tartışma yaşanmadığını da aktardı.

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