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SON DAKİKAPilli: 11'i yerel 14 pozitif vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli: Yoğun bakımdaki hastalarımız 37,51,57 yaşlarındadır 

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"Hiçbirimiz kurallara uymuyoruz"
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli: Yoğun bakımdaki hastalarımız 37,51,57 yaşlarındadır 

Sağlık Bakanı Ali Pilli: Yerel vakalarda artış başladı, daha önlem almamız gerekmektedir.

"Hiçbirimiz kurallara uymuyoruz"

DETAY ÖZEL HABER

İşte Pilli'nin  BRTK ekranlarında yaptığı açıklamalardan satır başları...

Hepimize düşen görevi yapmak mecburiyetindeyiz. Artık gidilecek köyün minaresi görünüyor.

Her kafadan bir ses çıkıyor. Dün aç diyen bugün kapat diyor. Sağllık çok iyi gidiyordu. Çalışmalarımızı bırakmakdık bunu mutlaka başaracağız.

Şu an 3 yoğun bakımda hasta var  Yoğun bakımdaki hastalarımız 37,51,57 yaşlarındadır .

Bireysel tedbirleri de artırmamız gerekiyor.  İnsanlarımız kendilerine düşen görevleri yapmalıdır.

 Ne gerekirse yapılacaktır. Çok küçük menfaatler uğruna büyük menfaatlerini bu ülke kaybetmek üzeredir. Küçük küçük menfaatler peşinde olanlar 2021 yılını da kaybederiz.

Herkes  kendinde düşen görevi yapmalıdır, bu yapılmaz ise 2021 yılını kazanmak hayaldir.

Kurallara maskeye uymak zorundayız.

Halkımıza sesleniyorum daha çok insanımızı kaybetmemek için lütfen kurallara uyunuz. Uyulmaz ise yerel vakalar artacaktır.

Sağlık Bakanlığı tedbirleri artıracak bunu herkes bilsin. Sağlılğı kaybetmek üzereyiz, tedbir almaz isek sağlık da gider ekonomi diye de bir şey kalmaz. 

Bazı yerleri kapatmadık ama şimdi o iş yerleri kapat diyor.

Sağlığı siyasete kurban etmeyelim. 

Vakalar 20-30 arasında dolaştı mı yerel vakalar bilinsin ki bu rakamlar hemen 50-60'lı rakamlara gelir.

Şu anda bugünden itibaren tedbirleri artırmak gerekiyor.

Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı vardır. Burada bazı konular tartışılacaktır.

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