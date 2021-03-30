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Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti

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Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti
Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası'nın (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Serdaroğlu, toplu iş sözleşmesi ve bakanlığa bağlı sıhhiye işçileri konusunda taleplerini Bakan Üstel’e aktardı. Bakan Üstel, Kamu-İş'in ülkenin en köklü ve kamudaki yetkili sendikalardan biri olarak sorumlulukları bulunduğuna, dolayısıyla sendikaların iş hayatındaki önemine işaret etti.

Üstel, kendisine aktarılan sağlıkla ilgili konuları değerlendireceğini, yaz mevsimine gireceğimiz bu dönemde sıhhiye işçileri için gerekli düzenlemelerin yapılacağını kaydetti. Sendikalarla diyalog içerisinde ilerlemenin daha verimli olacağını belirten Bakan Üstel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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