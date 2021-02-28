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Sağlık Bakanlığı açıkladı! Nerelerde PCR testi yapılacak?

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Sağlık Bakanlığı, yarından itibaren başlayacak yeni açılım doğrultusunda faaliyetlerine başlayacak pazar yeri, kuaför, berber ve güzellik salonu çalışanları için PCR testlerinin yapılacağı yer ve saatleri açıkladı.
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Nerelerde PCR testi yapılacak?

Sağlık Bakanlığı, yarından itibaren başlayacak yeni açılım doğrultusunda faaliyetlerine başlayacak pazar yeri, kuaför, berber ve güzellik salonu çalışanları için PCR testlerinin yapılacağı yer ve saatleri açıkladı.

Pazar yerlerinde çalışanlar bugün ve yarın; kuaför berber ve güzellik merkezlerinde çalışanlar ise yarın Salı ve Çarşamba günleri testlerini ücretsiz yaptırabilecek.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda faaliyetlerine başlayacak pazar yerlerinde çalışan ve görev yapanların ücretsiz PCR testleri bugün ve yarın Lefkoşa Fuar Alanı, Gazimağusa Arena, Girne Leymosun Kültür Evi'nde 08.00-16.00 saatleri arasında, Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde ise 09.00-11.00 saatleri arasında yapılacak.

KUAFÖR, BERBER VE GÜZELLİK MERKEZİ ÇALIŞANI VE İŞLETMECİLER YARINDAN ÇARŞAMBAYA KADAR

Kuaför, berber ve güzellik merkezlerinde çalışanlar ve işletmecilerin 1-3  Mart tarihleri arasında PCR testlerinin yapılacağı yer ve saatler şöyle:

“Lefkoşa BRTK yanındaki Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Çıraklık Okulu-1 Mart Pazartesi ve 2 Mart Salı 09.00-17.00, 3 Mart Çarşamba 09.00- 19.00.

Girne Çarşamba Açık Pazarı- 1 Mart Pazartesi ve 2 Mart Salı 09.00-17.00

Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi Beyrut Yıldızı- 1 Mart Pazartesi,  2 Mart Salı 09.00-17.00

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Odası binası-2 Mart Salı 09.00-17.00

Güzelyurt Esnaf ve Zanaatkarlar Odası- 1 Mart Pazartesi 09.00-17.00

Lefke Belediyesi- 2 Mart Salı 09.00-17.00”

ÖZEL HASTANE VE LABORATUVARLARDAN DESTEK ALINACAK

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, bu sektörde ücretsiz yapılacak PCR testlerinde yoğunluğu azaltmak adına oluşturulan yeni merkezlerde özel hastane ve laboratuvarlardan destek alınacağı da belirtildi.

TAAHHÜTNAME… CEZAİ İŞLEM…

PCR testlerinin uygulanması konusunda her iki sektörün temsilci ve birlikleri ile istişare edilerek tüm hazırlıkların yapıldığı kaydedilen açıklamada, “İlgili sektör işletmecilerine faaliyette uyulması gereken kuralları içeren bir taahhütname imzalatılacak ve kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacaktır. Her iki sektörde görev yapan herkesin PCR testi alımı esnasında sosyal mesafe, maske kullanımı gibi kurallara uyması önemle rica olunur” denildi.

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