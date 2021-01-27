Sağlık Bakanlığı Bütçesi Onaylandı

Cumhuriyet Meclisi, 856 milyon 166 bin 800 TL’lik Sağlık Bakanlığı bütçesini oy çokluğuyla kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi, 856 milyon 166 bin 800 TL’lik Sağlık Bakanlığı bütçesini oy çokluğuyla kabul etti.

ÇELER

Bütçeyle ilgili söz alan TDP Milletvekili Zeki Çeler, sokağa çıkma yasağına rağmen denetim olmadığı için “ipin ucunun koptuğunu” savunarak, devletin ve bakanlığın otoritesi olmadığı için kimsenin de açıklanan kararlara uymadığını söyledi.

Çeler, sokağa çıkma yasağı açıklanmadan önce yer değiştiren vatandaşların yanlış yaptığını, ancak hükümetin kararı geç açıklamasından dolayı daha da hatalı olduğunu ifade ederek, devletin, hükümetin topluma güven vermediğini, herkese eşit davranmadığını, denetim yapamadığını, otoritesini hissettiremediğini, toplumu da bundan dolayı bencil bir davranış biçimine geçtiğini kaydetti.

Kapanma kararı alınırken toplum sağlığı ve ekonominin birlikte düşünülmesi gerektiğini, bankalar açıkken diğer iş yerlerinin kapatılmasının ne kadar doğru olduğunu sorgulayan Çeler, ileriye yönelik bir planlama ve denetim takip sistemi de olmadığını ifade etti.

Çeler, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık personeliyle birlikte canla başla çalıştığından emin olduğunu, sağlığın siyaset üstü olduğunu, o yüzden kendilerinin de desteğe ve yardıma hazır olduklarını vurguladı. Çeler, devletin, hükümetin bir an önce halkının güvenini kazanması ve otoritesini göstermesi gerektiğini, aksi halde ne sağlık ne de ekonominin düzelebileceğini kaydetti.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, salgın ilk ortaya çıktığında milletvekilleri olarak bakana, hükümete destek olmak için iyi niyetlerinden dolayı yoğun muhalefet yapmadıklarını, söylemlerini yumuşattıklarını ancak hata yaptıklarını, eğer muhalefet görevini daha güçlü yapsaydılar bugün yasaların tümünün uygulanmış olacağını söyledi.

Angolemli, Sağlık Bakanı’nı değil hükümeti eleştirdiklerini, çünkü Sağlık Bakanı’nın çalıştığını ancak hükümetin iş adamlarına baktığını, kapanma konusundaki anlaşmazlıkların bundan yaşandığını savundu.

Hükümetin, Girne ve Lefkoşa için aldığı kapatma kararının yanlış olduğunu ifade eden ve İtalya örneğini veren Angolemli, muhtarlarla iş birliği yapılarak bu ilçelerdeki kişilerin nereye “göç” ettiğinin tespit edilebileceğini ve bulaşın önüne geçilebileceğini kaydetti.

Hastalığın askeri bölgelere yayıldığını, hükümetin burada da etkin önlemler alması gerektiğini ifade eden Angolemli, uyarılara, kararlara, tedbirlere uyulması gerektiğini vurguladı.

PİLLİ

Daha sonra kürsüye gelen Sağlık Bakanı Ali Pilli de, bugün gerçekten çok üzüldüğünü ve bu koltukta olmak istemediğini ifade etti. Sıla Usar’ın bir yakınını kaybettiğini ve bugün Meclis’e gelemediğini, Usar’ın her zaman sağlığa büyük katkıları olduğunu ifade eden Pilli, Kudret Özersay’a da sağlığa katkılarından ötürü teşekkür etti.

Otomasyon sistemini hayata geçireceklerini, ilaç, malzeme, cihazlara ulaşmanın bu süreçte kolay olmadığını, yurt dışındaki ataşelerin çok katkısını gördüklerini, sağlık personelinin çok özverili çalıştığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kendilerine bu süreçte her türlü kapıyı açtığını ifade eden Pilli, Sağlık Bakanlığı bütçesinde konuşma yapan milletvekillerine teşekkür etti, ancak çok sevdiği Tufan Erhürman’ın konuşmasına çok üzüldüğünü söyledi.

Pilli, çok çalıştıklarını ve bu kadar eleştiriyi hak etmediklerini, bu kadar eleştirinin “yazık ve günah” olduğunu ifade ederek, bu kadar eleştiriyi hak etseydiler ne kendisinin ne de müdürlerinin o koltukta oturuyor olacağını kaydetti.

Bu güne kadar neler çektiklerini kendilerinin bildiğini ifade eden Pilli, salgın döneminde hastanede yaptıkları çalışmaları anlattı, sıfır yatak kapasitesinden 200 civarı yatak kapasitesine ulaştıklarını, sağlıkçı sayısını, doktor sayısını, cihaz, altyapı, ilaç kapasitesini artırdıklarını bildirdi.

Özellikle Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçları ve malzemeleri ne zorluklar içinde getirdiklerini kendilerinin bildiğini ifade eden Bakan Pilli, sağlık alanında çok şeyi başardıklarını, başarı geldiği zaman da Ali Pilli olarak hiçbir zaman bunu kendisine mal etmediğini, bütünsel başarı olarak baktığını kaydetti. Pilli “Yine de bir başarısızlık olursa sorumlusu benim ama olmayacak, çalışacağız ve halkımızın sağlığını koruyacağız, yeter ki halkım tedbirlere kurallara uysun” diye konuştu.

“BU SAVAŞI KAZANACAĞIZ”

Pilli, işletmelerin de önlemlere gereken önemi vermesi gerektiğini, vakaların, temaslıların saklanmaması gerektiğini, başarının hep birlikte sağlanacağını, bu savaşı kazanacakalarını, kararlarda belki bazı gecikmeler yaşandığını ancak birlikte başaracaklarını söyledi.

Salgından dolayı halkın da sağlık çalışanlarının da yetkililerin de yorulmuş veya usanmış olabileceğini, ancak salgının tüm dünyayı etkilediğini, kapanmaların her yerde olduğunu ifade eden Pilli, “Biz her zaman bu dönemde işimizin başında olduk, 24 saat çalıştık, ne tatil ne piknik yaptık” dedi.

SANER: “SALGIN DÜNYAYI YAKIYOR”

Başbakan Ersan Saner de, Sağlık Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yaptığı eleştirilere cevap vermek istediğini ifade ederek, salgının dünya ülkelerinde ciddi bir artışla devam ettiğini, vaka ve ölüm sayılarının arttığını, salgının dünyayı “yaktığını” işaret etti.

Saner, özellikle ABD, İngiltere, Almanya gibi ülkelerin yaşadığı sıkıntılara işaret ederek, ülkede de vakaları yakından takip ettiklerini, kış ayları gelince vaka sayılarının arttığını, dünyaya bakarak gereken önlemleri almaya çalıştıklarını, aldıkları bazı tedbir kararlarının vaka sayısını düşürdüğünü, amacın toplum sağlığının ekonomi ile paralel götürülmesi olduğunu anlattı.

Hükümet olarak aldıkları kararları muhalefetle de paylaştıklarını ifade eden Başbakan Saner, halkın salgından dolayı bir buhran içine girdiğini, kurallara uyulması konusunda çok ciddi problemler yaşandığını, bu yüzden denetim ve ceza ayağını ciddi şekilde uygulamaya koyduklarını kaydetti. Saner, tüm ilçelerde denetimlerin artırıldığını ve halkın, işletmelerin kurallara uyması için uyarıldığını anlattı.

Başbakan Ersan Saner, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Üst Kurul’a teşekkür ederek, ülkenin dünya ülkelerine göre daha iyi durumda olmasındaki başarının sağlık personeli ve halkın koyduğu katkı sayesinde sağlandığını söyledi.

“TÜRKİYE’DEN TOPLAMDA 500 BİN AŞI BEKLİYORUZ… NE ZAMAN GELECEĞİNİ SÖYLEYEMEM”

Aşı konusunda da hükümet olarak üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini ifade eden Saner, dünyada aşıya ulaşmada büyük sıkıntı yaşandığını, ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin kendilerine verdiği desteğin bu anlamda çok önemli olduğunu, bu çerçevede Türkiye’den toplamda 500 bin aşı beklediklerini kaydetti.

Aşının ülkeye ne zaman geleceğini söyleyemeyeceğini ancak yapılan çalışmalar çerçevesinde aşının zamanında ülkede olacağını ifade eden Saner, aşı çalışmaları yanında ülkeye 30 bin civarında öğrencinin de gelebilmesi için de çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı.

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Başbakan Saner, esnafa yönelik farklı kredi yöntemleri üzerinde çalıştıklarını, kredilerle ilgili çalışmalar yaptıklarını, sektörel katkılarla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü, ülkeye öğrencilerin gelmesi için beklentilerinin ve çalışmaların sürdüğünü ancak şimdilik bu konularda net kararlar almadan açıklama yapmak istemediğini söyledi.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da söz alarak, Pilli’nin üzgün olduğunu gördüğünü ve kendisinin de üzüldüğünü ancak duygu değil gerçek dünyada yaşadıklarını, eleştirileri birini üzmek için değil, sağlık adına yaptığını kaydetti.

Erhürman, kararların erken zamanda alınmaması, eksik alınması, okulların eğitime açılması gibi konularda yapılan hatalara öfkelenmesinin normal olduğunu, zaten 11 aydır aynı şeyleri söylediklerini, ortada bir kriz yaşandığını ve bu krizin koordinesini Sağlık Bakanlığı’nın yapması gerektiğini söyledi. Erhürman, sorunları dile getirdiği ve yasa çerçevesinde denetim ve ceza uygulamalarının yapılmadığını söylediğini, bunları eleştirdiğini, bakanın söylediklerini söylediğini anlattı ve “Bunlar mı sizi üzen?” diye sordu.

Sağlık Bakanlığı’nın çeşitli yerlerde personel sıkıntısı yaşadığını, krizi yönetemediğini, o yüzden her eleştiriyi üzerlerine almaması gerektiğini ifade eden Erhürman, ana muhalefet olarak yapıcı olduklarını, ancak bugün gördüğü muameleyi hak etmediğini, çünkü bugüne kadar muhalefet yapmadıklarını söyledi.

“Duygusuz, anlayışsız insanlar değiliz” diyen Erhürman, kendilerine yapılan eleştiriyi yakıştıramadıklarını ifade etti. Bu sürecin Sağlık Bakanlığı’nın tek başına yürütebileceği bir sorun olmadığını ifade eden Erhürman, görüşlerini dile getirdi ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, sağlık personeli, eczacılara teşekkür etti. Erhürman, Ali Pilli’ye de özellikle gönülden teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.