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SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

Sağlık personeli covid pozitif!

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Lefkoşa'da bir sağlık merkezinde bir doktor ve hemşirenin Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı
Sağlık personeli covid pozitif!

Lefkoşada Özel bir sağlık merkezinde görev yapan 1 doktor ve 1 hemşirenin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Daha önce tespit edilen pozitif vakaların temaslısı olduğu belirlenen hemşirenin testi pozitif çıktı.

Aynı Özel Sağlık Merkezindeki 1 doktorun da coronavirüs testi pozitif çıktı

Temaslı takibi devam ediyor

 

Kuzey Kıbrıs'ta Son 24 saatteki Covid-19 vaka sayısı artışı endişelendiriyor...

Dün sabahtan bu sabaha kadar olan son 24 saatlik süre içerisinde  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina servisine onlarca ifade edilen yeni hastanın girişi yapıldığı öğrenildi.

 

Hastaneye müracaat edenlerin sayısının 40 civarında olduğu öğrenilirken, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli'nin akşam saatlerinde konu ile ilgili detaylı açıklama da yapmadı beklleniyor.

 

Covid Hastane'de! Yoğun Bakımdan sonra Acil Servis'te Covid vakaları!

 

Dün gece rahatsızlanarak acil servise başvuran iki kişinin yapılan testlerinin ardından Covid-19 vakası oldukları ortaya çıktı.

Hastaları muayene eden doktor ve hemşire karantinaya alındı.

 

NE OLMUŞTU?

Yoğun bakım hastası pozitif…

 

Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ’nda Göğüs Hastalıkları Bölümü’nün yoğun bakım servisinde bir hasta Covid-19 pozitif olmuş ve bunun üzerine yoğun bakım bölümünde yeni tedbirler alınmıştı. Alınan tedbirlerle olası bulaşın önünü kesmek için yoğun bakım ikiye bölünmüş ve hastalar 5-5 ayrılmış idi, bu tedbire rağmen yoğun bakımda tedavi gören bir hastanın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı'nın Hastanede yeni tedbirler alması gündemde.

 

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YILBAŞI GECESİ YAŞANANLARA TEPKİ DOĞMUŞTU

 

TEDBİRLER SERTLEŞEBİLİR

 

Sağlık Üst Kurulu'nun  yeni yıl ile ilgili aldığı tedbrilerin özellikle CASİNO'larda uygulanmaması nedeni ile tebdirlerini yeniden gözden geçirmesi gündemde.

Detay Kıbrıs'ın Sağlık Bakanlığı'na yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre yeni tedbirlerin de gündemde olduğu belirtildi.

 

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DETAY ÖZEL-BARIŞCAN ŞEKERCİ 

O VİDEOYA TEPKİ YAĞDI!

KKTC yeni yıla sokağa çıkma yasağı ile girdi. 31 Aralık 2020 gecesini 1 Ocak 2021’e bağlayan gece sokaklar boş kaldı.

Evlerde ise 10 kişiden fazla bir araya gelmesi sağlık üst kurul kararı ile yasaklandı.

Vatandaşların genelinin yasaklara uyduğu görüldü.

CASİNO’DA KUTLAMA

Sosyal medyada viral olan KKTC’de Casino’da yeni yıl kutlaması ise tepki çekti.

 

 

 

Kaynak: Kuzey Kıbrıs'ta Son 24 saatteki Covid-19 vaka sayısı artışı endişelendiriyor...

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