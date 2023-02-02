Sağlıkta dönüşüm şarttır, fakat bu yerel ve adalı olmalıdır.

Sağlıkta reform, yenileme veya dönüşüm ülkemiz için mutlaka gerekli, elzem ve ihtiyaçtır. Bu değişim yapılırken Kıbrıslı Türklerin özne olduğu, yerel ve ada gerçeklerine uygun bir sistem kurgulanmalıdır. Sorunlarla dolu, toplu hekim göçü ile sonuçlanan, hastaların 5 dakikada muayene edilmeye çalışıldığı, ithal bir sistemin sağlıktaki sorunları daha da çıkmaza sokmasından endişe etmekteyiz.

Ülkemiz için tasarlanması planlanan genel sağlık sigortası (GSS) sisteminin temel prensibi doğumdan ölüme her bireye sunulması gereken sağlık hizmetinin garanti altına alınması olmalıdır. Buradaki finansmanın nasıl sağlanacağı kritik önemde olup, sigorta sağlık primleri ve bütçeden karşılanmalıdır. Prim ödeyemeyenin sağlık hizmeti alamadığı bunun yanında maddi olanaklara sahip olanın daha iyi sağlık hizmeti aldığı bir sistem olmamalıdır. Suistimalleri önleyecek tedbirler hayata geçirilmelidir.

GSS geçirilirken, basamak hekimliği sistemi aktifleştirilmeli, yerelde sağlık sorunlarının çözülmesi ile 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun azaltılması hedeflenmelidir. Basamak hekimliği olmadan geçilecek GSS ile sağlık özel sektörün baskın hale gelmesine yol açacak, kamusal sağlık hizmetleri tamamen ortadan kalkacaktır. Bunun önüne geçmenin yolu kamusal sağlık hizmetlerinde gerekli olan yatırımların yapılmasının sağlanmasıdır. Sağlık ocaklarına hekim ve diş hekimi bulmak ve alt yapıyı oluşturmak zor değildir, sadece irade ve kararlılık gereklidir. Sağlıklı bir topluma ulaşmanın birincil unsurunun temel sağlık hizmetlerinin gelişmişliği olduğunu hatırlatırız. KTTB olarak KKTC vatandaşı pratisyen hekimlerin eğitimlerini düzenleyip, sertifikasyon programları planlayarak temel sağlık hizmetlerinde görevlendirilmek üzere hazırlıklarının tamamlanmasını sağlayabileceğimizi belirtmek isteriz.

Kıbrıs’ın kuzeyinde, sağlıkta gerçek dönüşüm Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ve KTTB, Tıp-İş, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile eşgüdüm halinde yapılabilir. Sağlıkta dönüşüm şarttır, fakat bu yerel ve adalı olmalıdır. Türkiye’deki sistemin olumlu yanları varken, sağlığın özelleştirilmiş olması gibi olumsuz yanlarını vurgulamak isteriz. Biz KTTB olarak, sağlıkta adil, eşitlikçi ve tüm herkesi kapsayıcı, ayrıştırmayan bir sistem kurmak için ilgili bakanlıkları istişare, iletişim ve birlikte çalışmaya davet ediyoruz.