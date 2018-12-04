Şahali: “5 günde aflatoksin nedeniyle 57 ton süt imha edildi”

İç tüzük değişikliklerini görüşmek üzere Meclis’te bir ad-hoc komite kurulması bekleniyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün ilk olarak bilgiye ve onaya sunuşlar bölümünde Halkın Partisi (HP) adına İskele Milletvekili Mesut Genç’in sunduğu Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündemindeki “Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü (Değişiklik) Karar Önerisinin Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi” oy birliğiyle onaylandı.

İç tüzük değişikliklerini görüşmek üzere Meclis’te bir ad-hoc komite kurulması bekleniyor.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova, daha önce iç tüzüğün değişmesine yönelik çalışmalar yapıldığını söyleyerek, partiler arası mutabakat ile geçtiğimiz dönemde de bazı değişiklikler yapıldığını kaydetti.

Berova, iç tüzükteki sıkıntıların aşılması için Danışma Kurulu’nda toplantılar yapılabileceğini, “zorlama şekilde dayatma olarak yapılmasına” karşı olduklarını ve olumsuz oy vereceklerini ifade etti.

Berova, önerinin geri çekilmesini talep etti.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da nisap sorununa değinerek, çoğunlukla nisap konusunda iktidara yardımcı olduklarını, görevlerinin Meclis’in çalışmasına katkı koymak olduğunu dile getirdi.

Arıklı, Anayasa’nın değiştirilerek Meclis’in üçte bir çoğunlukla toplanmasını sağlamanın en doğrusu olduğunu ancak bunun geçtiğimiz dönemde yapılamadığını, değişikliğin reddedildiğini belirtti.

Arıklı öneriye olumlu oy vereceklerini söyledi.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, önerinin iyi niyetle yapıldığını, muhalefetin öneriye yönelik tavrını anlayamadığını ifade etti.

İç tüzükte yapılması gereken değişikliklerden bazılarının bugün gündeme geldiğini söyleyen Denktaş, siyasi partilerin iktidar ve muhalefetteki yerlerinin değişken olduğunu belirtti.

Denktaş, yasayı geçirmek yürütmenin sorumluğunda olduğunu söyleyerek, “Ancak Meclis’i çalıştırmak hepimizin sorumluluğudur” dedi.

DP olarak öneriye destek vereceklerini belirten Denktaş, Meclis’in açılmasına katkı koymamanın bir bedeli olması gerektiğini, bu şekilde halkın Meclis’e güveninin sağlanmasına katkı konabileceğini kaydetti.

ERHÜRMAN

Daha sonra söz alan Başbakan Tufan Erhürman da Meclis çalışmalarının düzenli ve kurallı yürütülmesinin herkesin isteği olduğunu belirtti.

Erhürman, ad-hoc komite kurulması önerisinin de değerlendirilebileceğini söyleyerek, komite kurulması sayesinde grubu bulunmayan partilerin de görüşlerini sunabileceğini kaydetti.

ÖZERSAY

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, nisap ve benzeri durumlarda verilen hakkın istismar edilebildiğini söyleyerek, önerinin bunların engellenmesi bağlamında sunulduğunu belirtti.

Özersay, konunun bir ad-hoc komitede görüşülerek, ortak konsensüse varılması noktasına olumlu baktıklarını ifade etti.

Siyaseten istismarın önüne geçilmesini istediklerini söyleyen Özersay, farklı önerilere ve ad-hoc komitede görüşülmesine açık olduklarını belirtti.

OĞUZ

UBP Milletvekili Dursun Oğuz, ad-hoc komite kurulması kararı üzerine ivediliğe olumlu oy vereceklerini açıkladı.

Daha sonra oylamaya geçilerek, öneri oy birliğiyle onaylandı.

OĞUZ SÜTLERİN NEDEN DÖKÜLDÜĞÜNÜ SORDU

UBP Milletvekili Dursun Oğuz, 62. madde uyarınca söz alarak sütün dökülmesi konusunda konuşma yaparak, hayvan sütlerinin dökülmesinin gerekçe ve sebebinin ne olduğunu sordu.

Üretim maliyetlerinin arttığı dönemde sütün dökülmesinin nedenlerinin anlatılması gerektiğini söyleyen Oğuz, sütlerin dökülmesinden kaynaklı zararın da giderilmesini istedi

ŞAHALİ: “5 GÜNDE AFLATOKSİN NEDENİYLE 57 TON SÜT İMHA EDİLDİ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, sütün her damlasının denetiminin yapıldığını söyleyerek, bozulmaya elverişli olduğunu, içeriğinin kayıt altında olmasının önemli olduğunu, denetimin eksiksiz yapıldığını kaydetti.

Günlük olarak ülkede 395 ton sütün SÜTEK tarafından toplandığını söyleyen Şahali, beş günde içeriğinde aflatoksin maddesine rastlanması nedeniyle 57 ton sütün imhasının söz konusu olduğunu belirtti.

Şahali, 20 ile 30 Kasım arasında arpa tedariki sıkıntısı yaşandığını, ancak bugün için hayvan üreticilerine günlük ihtiyaçlarını karşılayacakları arpanın verildiğini ifade etti.

Mısır ve arpa satış fiyatlarına değinen Şahali, mısıra yönelmenin arpa kıtlığından kaynaklanmadığını söyledi.

Hayvancıların depolama koşullarının mısırı depolamaya elverişli olmayabileceğini, bunun da aflatoksine meydan verebildiğini söyleyen Şahali, münferit bir kusur nedeniyle bu durumun ortaya çıktığının belli olduğunu belirtti.

Şahali, arpa sıkıntısının 1 Aralık itibariyle tamamen aşıldığını kaydetti.

Sınırlı bir alanda meydana gelen bir sıkıntı olduğunu ancak halk sağlığını riske sokacak bir konu olmadığını söyleyen Şahali, konunun 62. madde uyarınca görüşülecek bir konu olmadığını belirtti.

Gıda güvenliğine önem verdiklerini belirten Şahali, güvenliğin sağlanması adına çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Şahali, arpa tedariki konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanacağına yönelik bir öngörüleri olmadığını belirtti. Şahali, ticari tescili yapılmış işletmelerin ürünlerinin kullanılması tavsiyesinde bulundu.