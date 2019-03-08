Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ile Kamu- İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İki yıl süreyi kapsayan sözleşme, 162 işçi personeli kapsıyor. 2019-2020 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hadımcı , TÜK Müdürü Mehmet Arkut, ve Kamu -iş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu imza koydu. İmza töreninde, bakanlık ve sendika yetkilileri hazırbulundu. İmza töreni, TÜK’te yer aldı.

Bakan Şahali, TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Hadımcı ve Kamu- İş Genel Başkanı Serdaroğlu imza töreni sırasında birer konuşma yaptı.

Şahali: İş barışı açısından önemli



Bakan Şahali, toplu iş sözleşmesinin iş barışı açısından önemli olduğunu söyledi. Şahali, kurumun ayakları üzerinde durmasının ve çalışanların menfaatlerinin korunup geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Bakan Şahali, TÜK’ün bir yılda yürüttüğü sıkı çalışmalar neticesinde, hem mali açıdan bütçesinde düzelme olduğunu hem de iş hacminde gelişme yaşandığını vurguladı. Bakan Şahali, kurumla ilgili yürütülen yapılandırma çalışmalarının, TÜK’ün kendini idame edecek bir yapıya kavuşması amacını taşıdığını ifade ederek, kurumun iş kalitesi ve verimliliğinin artırılması vizyonunu taşıdıklarını aktardı.

“TÜK çalışanlarının haklarının korunması ile ilgili hassasiyetimiz var” diyen Bakan Şahali, TÜK’ün geleceğe güzel bir şekilde ilerleyebilmesi temennisinde bulundu. Ayrıca Bakan Şahali, sendikanın çalışanların yürüttükleri faaliyetlerin kontrol altında olmasının önemini de vurguladı.

Hadımcı: Bizim ilkemizde demokrasi var



TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hadımcı sendika ile görüşüp anlaştıklarını belirterek, “Bizim ilkemizde demokrasi var. İşçiyi ezmek yok” dedi. Kurumu daha üst seviyelere taşımak için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Serdaroğlu: İşçinin, emekçinin yanındayız



Kamu - İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise işçinin, emekçinin yanında olduklarını söyleyerek, “Biz çalışmayanın yanında değiliz. “dedi. Serdaroğlu ilişikleri güzel şekilde devam ettirmek adına sözleşmeyi imzaladıklarını ifade ederek, sendikanın çalışmaları hakkında bilgi verdi.