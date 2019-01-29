Şahali: "Kendi kendimize yetmek zorundayız"

Cumhuriyetçi Türk Partisi köylerde düzenlediği toplantılarda yurttaşlarla buluşmaya devam ediyor. Gazimağusa İlçesi’nin Çayönü’nde düzenlediği toplantıda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile milletvekili Salahi Şahiner halkı bilgilendirerek soruları yanıtladı.Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp’in açılış konuşmasını yaptığı toplantı yaklaşık üç saat sürdü.

“KENDİ KENDİMİZE YETMEK ZORUNDAYIZ”

Hükümetin çok yakında bir yıllık görev süresini dolduracağını ve önceki hükümetlere kıyasla bu hükümetin dörtlü koalisyon olmasına rağmen tek parça halinde hareket ettiğini söyleyen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, KKTC yurttaşlarının hak ettiği hizmeti vermek için çalıştıklarını belirtti.

Şahali, yasaların eşit şekilde uygulanması ve devleti yurttaşına hizmet verecek mali imkana kavuşturması konularında kendilerine düşen görevin bilinciyle hareket ettiklerini kaydederek “kendi kendimize yeten, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir maliye politikası oluşturup bütçeyi yeniden yapılandırmak zorundayız” dedi.

Şahali, 2018’in Türk lirasının değer kaybı nedeniyle zor geçtiğini, girdilerin neredeyse ikiye katlandığını ancak üretimin o oranda artmadığını vurguladığı konuşmasında, oluşan enflasyona karşı halkı korumak adına hükümetin attığı adımları aktardı. Şahali ayrıca geçmişte yapılan yolsuz işlerin üzerine gideceklerinin sözünü verdiklerini de belirterek kimsenin yasaların üstünde olmadığını, halkın olan kamu kaynaklarını sömüren, yolsuzluklara karışan kim olursa olsun hakkında işlemlerin başlatıldığını ve sonuna kadar gidileceğini kaydetti.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

Türkiye ile ilişkilerin son derece iyi olmasına rağmen Türkiye’de yaşanan sistem değişikliği nedeniyle mali kaynak akışının beklendiği gibi gerçekleşmediğini kaydeden Şahali, bu sorunun da artık ortadan kalktığını ifade etti.

İki ülkedeki bakanlar ve bakanlıklar arasında en ufak bir sıkıntı olmadığını, ortak birçok proje yürütüldüğünü söyleyen Şahali, “Türkiye’den para gelmediği koşullarda dahi ülkedeki sistemi sürdürmeyi başardık” dedi.

Şahali, kaynak akışı olmadığı halde yarım kalan yatırımları tamamladıklarını da ifade ederek Türkiye’deki sistemin yerine oturmasıyla 2019’un daha rahat bir yıl olacağını söyledi. Şahali, tarım alanında bütçenin artmaması nedeniyle bu alanda zorluk yaşanacağını da sözlerine ekleyerek bütçedeki daralmayı kaynakları verimli kullanarak aşmayı ümit ettiklerini söyledi.