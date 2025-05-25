Şahali ve Toros, İstanbul’da Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’na katıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erkut Şahali ile Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, dün İstanbul’da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısına katıldı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, konsey toplantısında konuşma gerçekleştiren Genel Sekreter Erkut Şahali, Kıbrıs sorununa değinerek, “İki toplumun siyasi eşitliği; sadece uluslararası hukukun bir yükümlülüğü değil, aynı zamanda federal ortaklığın teminatıdır” ifadelerini kullandı.

– “Uluslararası toplum vicdani sorumluluğunu yerine getirmelidir”

Konuşmasına, küresel ölçekte yaşanan çatışmalar ve hak ihlallerine dikkat çekerek başlayan Şahali, demokrasiye ve insan haklarına saygıyı tehdit olarak gören otoriter rejimlerin insanlığın ortak değerlerini tehdit ettiğini ifade etti.

Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’nun giderek daha da istikrarsızlaşan jeopolitik gelişmelere sahne olduğunu dile getiren ve özellikle Gazze’de yaşanan insanlık trajedisine vurgu yapan Şahali, “Binlerce çocuğun ve masum insanın yaşamını yitirmesi, temel insan haklarının açıkça ihlal edilmesi ve tüm dünyanın gözleri önünde işlenen insanlık suçları karşısında uluslararası toplumun büyük ölçüde sessiz kalması, insanlığın vicdanını derinden yaralamaktadır” şeklinde konuştu.

Şahali, sivillerin doğrudan hedef alındığı, insani yardım erişiminin engellendiği ve ibadethane ile hastanelerin bile saldırıya uğradığını söyleyerek, uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmediğini belirtti.

Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısında CTP adına çağrıda bulunan Erkut Şahali, “Derhal ateşkes sağlanmalı, kalıcı barış tesis edilmelidir. Ayrıca, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin, bu metinleri kaleme alan ya da onaylayanlara rağmen, gerektiğinde onlara karşı savunulması, insanlık onurunun bir gereğidir.” dedi.

– “Kıbrıs’ta çözüm, siyasi eşitlikle mümkündür”

Kıbrıs sorununa da değinen Şahali, Kıbrıslı Türkler ile Rumların, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm için 51 yıldır çaba gösterdiğini ifade etti. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın Kıbrıslı Türkler ve Rumları eşit kurucu ortaklar olarak tanımladığını hatırlatan Şahali, “Kıbrıs Rum yönetiminin Kıbrıslı Türkleri yok sayarak tek taraflı kararlar alması hem hukuka hem de ortaklık ruhuna aykırıdır” şeklinde konuştu.

“İki toplumun siyasi eşitliği; sadece uluslararası hukukun bir yükümlülüğü değil, aynı zamanda federal ortaklığın teminatıdır” ifadelerini kullanan Şahali, çözümün siyasi eşitlik temelinde şekillenmesi gerektiğini vurguladı.

– “BM zemininde çözüm için müzakereler yeniden başlamalıdır”

Şahali, Kıbrıs’ta çözüm sürecinin Birleşmiş Milletler parametrelerine dayalı olarak yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

İki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federasyon hedefiyle yürütülecek, sonuç odaklı ve zaman çerçeveli müzakerelerin ivedilikle yeniden başlaması gerektiğini dile getiren Şahali, Sosyalist Enternasyonal Konseyi’ni Kıbrıs’taki federal çözüm vizyonuna açık destek vermeye davet etti.

2017 yılından bu yana “sürecin çıkmazda olduğunu” belirten Şahali, Doğu Akdeniz’in barış, iş birliği ve refahın ortak paydada buluştuğu bir bölgeye dönüşmesinin Kıbrıslı Türklerin ve Rumların ortak arzusu olduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda Cumhuriyet Halk Partisi’ne misafirperverlikleri için teşekkür eden Şahali, “Adalet ve demokrasi mücadelelerinde tam dayanışma içindeyiz” dedi.