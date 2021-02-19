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Şahiner: Gözlerini demokrasiye diktiler

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner: Gözlerini demokrasiye diktiler
Şahiner: Gözlerini demokrasiye diktiler

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis Genel Kurulu toplantılarının sürekli ertelenmesi konusunda açıklamalarda bulunarak, toplumun çıkar ve menfaatlerini ön planda tutan bir anlayış ile hareket ettiklerini ancak iktidarın tavırlarının bu yapıcı muhalefet anlayışını kötüye kullanmaya çalıştığını söyledi.

Şahiner’in açıklaması şöyle:

“Öncelikle ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bu son bir yıl içerisinde, ana muhalefet partisi olarak anlayışlı ve yapıcı olmaya çalıştık. Siyasal olarak çıkar ve menfaat elde etmek yerine toplumumuzun çıkar ve menfaatlerini ön plana koyan bir muhalefet anlayışı ile hareket etmeye dikkat ettik. Ama iktidarın tavırlarının bu yapıcı muhalefet anlayışını kötüye kullanmaya çalıştığını üzülerek gözlemlemekteyiz. Pandemi dönemi içerisinde çalışmak zorunda kalan binlerce devlet ve özel sektör çalışanı varken, Meclis’in çalışmaması ve Meclis’in açılıp açılamayacağını Başbakan ile Meclis Başkanı tekeline bırakılması tam anlamı ile diktatörlük rejimini andırmaktadır. Polisimiz, belediye çalışanlarımız, Maliye Bakanlığı’na bağlı daire çalışanlarımız, sağlık çalışanlarımız, basın emekçilerimiz, eczacılarımız, özel sektörde açık olan işletmelerin çalışanları çalışırken CTP’nin taleplerine karşılık Meclis İç Tüzüğü’nü çiğneyerek Meclis’in bu kadar süre kapalı kalması kabul edilemez. Meclis çatısı altında en fazla emek göstermemiz gereken dönemde ‘eleştirilmesin’, ‘yapılan hatalar kamuoyu ile paylaşılmasın’ diye Meclis’i toplamaktan korkan bir hükümet ile karşı karşıyayız. Ne sağlık bıraktılar, ne ekonomi, ne de eğitim. Şimdi ise gözlerini demokrasiye diktiler. Nedeni ise, korkaklıklarının, söyledikleri yalanlarının, çiğnedikleri hukukun, yaptıkları hataların, yani iş bilmezliklerinin ve beceriksizliklerin eleştirilmemesidir.”

 

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