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Sahnede Hayranının Suratına İdrarını Yaptı

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ABD'li rock yıldızı Sophia Urista'nın Florida'daki bir konser esnasında sahnede hayranının suratına idrarını yapması tartışmalara neden oldu.
Sahnede Hayranının Suratına İdrarını Yaptı

ABD'li rock grubu Brass Against'in solisti Sophia Urista, Florida eyaletindeki Daytona'da düzenlenen Rockville'e Hoş Geldiniz festivalinde sahnede hayranının suratına idrarını yaptı.

New York Post'ta yer alan habere göre Urista, sahnedeyken kalabalığa kendisini rahatlatması gerektiğini söyledi.

"İşemem gerekiyor ve tuvalete gidemiyorum" diyen Urista, "Yani bundan bir şov çıkarabiliriz" ifadesini kullandı.

36 yaşındaki müzisyen, daha sonra sahneye erkek hayranlarından birini çıkardı ve ondan yere uzanmasını istedi.

Ardından Rage Against the Machine grubunun 'Wake Up' parçasını söylediği sırada Urista, hayranının suratına çömelerek idrarını yapmaya başladı.

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