  • BIST 1.560
  • Altın 400,046
  • Dolar 6,9519
  • Euro 8,4271
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKA3894 test yapıldı,25 pozitif vaka

Sahte çek zanlısı mahkemede

» »
Karaoğlanoğlu’nda meydana gelen çek sahteleme olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ali Bora dün teminata maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Sahte çek zanlısı mahkemede

Karaoğlanoğlu’nda meydana gelen çek sahteleme olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ali Bora dün teminata maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı. Kardeşler, huzurda bulunan zanlı Ali Bora’nın 2021 yılı Ocak ayı içerisinde, Karaoğlanoğlu’nda, satış sorumlusu olarak görev yaptığı Özbek Motors isimli galerinin ofisi içerisinde muhafaza edilen, S.Ö’ye ait Vakıflar Bankası çek defteri içerisinden 1912040 seri numaralı çek yaprağını sirkat ettikten sonra; konu çeki Lefkoşa’da faaliyet gösteren Cars For You isimli galeride 11.000 Sterling meblağlı ve 11 Şubat 2021 tarihli olarak yazıp imza ederek sahteledikten sonra söz konusu galeri sahibi M.Ş.B’ye olan borcuna karşılık olarak vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlı Ali Bora’nın mahkeme emri ile tutuklandığını yürütülen soruşturmada gönüllü ifa verip suçunu itiraf ettiğini ayrıca konu çek yaprağının bulunarak emare zapt edildiğini belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

mahkeme---sahte--cek-girne-(1).jpg

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ayda 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 1 kefilin 25 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uyuşturucu zanlısı: Beni hastaneye yatırın19 Şubat 2021 Cuma 16:58
  • Güney Kıbrıs'a kaçmaya çalışan öğrenciler yakalandı19 Şubat 2021 Cuma 16:56
  • Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu!19 Şubat 2021 Cuma 16:52
  • Prof. Dr. Şebnem Hoşkara yazdı... Bir DAÜ Akademisyeninden Pandemi Dönemi Mektubu19 Şubat 2021 Cuma 16:26
  • Süt bedelleri ödeniyor19 Şubat 2021 Cuma 16:24
  • 2 ithal üründe limit üstü kalıntı bulundu19 Şubat 2021 Cuma 16:14
  • Kayıp şahıs bulundu19 Şubat 2021 Cuma 16:06
  • Özkıraç:Kıb-Tek Yönetimi ile her türlü çalışmayı birlikte yapmaya hazırız19 Şubat 2021 Cuma 15:56
  • Kızılay’dan 1700 Aileye Gıda Yardımı19 Şubat 2021 Cuma 15:45
  • Mağusa Gelişim Akademisi’nde aşı programına başlandı19 Şubat 2021 Cuma 15:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti