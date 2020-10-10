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Sahte içki faciasında can kaybı 6'ya yükseldi

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İzmir'de sahte içkiden zehirlenip, yaşamını yitirenlerin sayısı, 6'ya yükseldi. 16 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürerken soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltında olduğu bildirildi.
Sahte içki faciasında can kaybı 6'ya yükseldi

Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde dün, sahte içki içtikleri öne sürülen 18 kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan Çetin Esen, Mustafa Maya, Aydın Göksoy ve Adem Güneş yaşamını yitirdi. Tedavisi tamamlanan 2 kişi ise taburcu edildi. Ayrıca 6 yeni hasta da hastanelerde tedaviye alındı.

10 kişi gözaltına alındı

Soruşturma başlatan polis, olay sonrası çoğu aktar ve baharatçı dükkânı 11 iş yeri ve 2 depoya baskın yaptı. Ayrıca 4 araçta arama yapıldı.

Operasyonlarda el altından sahte etil alkol ve içki sattığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Hastanede tedavileri süren 18 kişiden ikisi daha, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Böylelikle ölü sayısı 6'ya yükseldi.

Emniyetten yapılan açıklamada, dışarıdan etil alkol alıp evde el yapımı içki yapanların, ellerindeki etil alkolleri hiçbir şekilde tüketmemeleri gerektiği bildirildi.

Sahte alkolden zehirlenen 16 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kırıkkale'de 7 kişi yaşamını yitirdi

Kırıkkale'de son 3 günde zehirlendiklerini belirten 8 kişi hastanelere başvurdu. Hastanede tedavi altına alınanlardan 7'si hayatını kaybederken, diğer hastanın tedavisi ise yoğun bakımda devam ediyor.

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