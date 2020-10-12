Sahte parfümler kanser ediyor!

Sahte parfüm operasyonları sık sık gündeme geliyor. Piyasa değeri binlerce lirayı bulan ünlü markaların taklitleri çok daha uygun fiyatlara satılıyor. Daha ucuz olmaları nedeniyle bilerek tercih edilen ya da farkına varılmadan kullanılan bu ürünler pek çok sağlık sorununa neden olabiliyor. Sahte parfümler, uzun süre kullanıldığında kansere bile davetiye çıkarabiliyor. Uzmanlar, orijinal parfümlerin dahi tamamen zararsız olmadığını belirterek, bu nedenle kimyasal içermeyen doğal kokulara yönelmek gerektiğinin altını çiziyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Damla Demir, "Koku, nesnelerden yayılarak havaya karışan zerreciklerin burun zarı üzerindeki sinirlerde oluşturduğu, özel bir duygudur. Günümüzde pek çoğumuz bu özel duyguyu uyarmak için farklı kokulardan oluşan parfümleri kullanırız. Ancak bu parfüm kokuları vücudumuza burun, ağız ve deri yoluyla girerek solunum sistemi, deri, göz gibi farklı organlarımızı etkiler" dedi.

KILCAL DAMARLARDA BELİRGİNLEŞME VE DERİDE RENK DEĞİŞİKLİĞİ SEBEBİ

Son yıllarda maruz kalınan bu sentetik kokuların etkilerinin de birçok hastalıkla ilişkilendirildiğini aktaran Dr. Demir, "Kokuların en önemli yan etkilerinin görüldüğü organımız derimizdir. Erken dönemde kızarıklık, yanma, batma, kaşıntı gibi alerjik ya da irritan kontakt dermatit (agresif ve tahriş edici ürünlerin kullanılması nedeniyle gelişir) oluşumu, uzun dönemde ise kılcal damarlarda belirginleşme ve deride renk değişikliğine neden olur. Özellikle de sahte parfümlerde bu bulgular daha şiddetli ortaya çıkabilir. Çünkü sahte parfümlerin yüzde 97’sinin sentetik petrol ile deride alerjiye neden olabilen benzen ve aldehitler içerdiği bildirilmiştir" dedi.

PARFÜMÜ DERİYE SIKTIYSANIZ O BÖLGEYE KORUYUCU KREM SÜRÜN

Deride ortaya çıkabilecek yan etkileri azaltmak amacıyla parfümleri deriye değil; kıyafete uygulamak gerektiğini belirten Dr. Damla Demir, şunları kaydetti: "Özellikle parfümün temas ettiği bölgeyi güneşten korumak önemlidir. Eğer deriye uygulandıysa da bu bölgeye güneş koruyucu kremler sürülmelidir" diye konuştu.

AKCİĞER KANSERİNE YOL AÇABİLİR!

Sentetik kokuların en sık etkilediği ikinci organın ise solunum sistemi olduğunu kaydeden Dr. Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sahte parfümler burun tıkanıklığı, sinüzit atakları, öksürük, solunum yollarındaki tahrişe bağlı ortaya çıkan boğaz ağrısı, astım ataklarının tetiklenmesi gibi farklı solunum yolu hastalıklarına da neden olabilir. Ayrıca kronik baş ağrısı, yorgunluk, karın ağrısı, gözlerde alerjik konjonktivit gibi hastalıklara yol açtığı bildirilmiştir. Uzun dönemde sentetik kokulara kronik maruziyetin akciğer kanseri gelişiminde de rol oynadığı yapılan çalışmalarda bildirilmiştir."

"ORİJİNAL PARFÜMLERİN DE TAMAMEN ZARARSIZ OLDUĞU DÜŞÜNÜLEMEZ"

Kokuların birçok organ sisteminde farklı yan etkileri olduğunu vurgulayan Dr. Demir, "Sahte parfümlerde zararlı etkiler daha fazla görülmekle birlikte orijinal parfümlerin de tamamen zararsız olduğu düşünülemez. Bu nedenle kimyasal içermeyen doğal kokuları tercih etmek sağlığımız açısından önemlidir" dedi.