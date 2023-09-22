Sahte reçete olayında 4 tutuklu

Sahte reçete olayı ile ilgili tutuklu sayısı 4,de yükseldi. Tutuklamaların devam edeceği ve tutuklananların bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

POLİS AÇIKLAMA YAPTI

Sahte Reçete Düzenlenmesi konusunda polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı dörte yükseldi. Soruşturma kapsamında tutuklanan İki doktor ve iki eczacı bu sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacak. Soruşturma devam etmektedir