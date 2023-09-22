  • BIST 8000.46
  • Altın 1678.753
  • Dolar 27.145
  • Euro 28.9093
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

Sahte reçete olayında 4 tutuklu

» »
Sahte reçete olayında 4 tutuklu
Sahte reçete olayında 4 tutuklu

Sahte reçete olayı ile ilgili tutuklu sayısı 4,de yükseldi. Tutuklamaların devam edeceği ve tutuklananların bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

POLİS AÇIKLAMA YAPTI

Sahte Reçete Düzenlenmesi konusunda polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı dörte yükseldi. Soruşturma kapsamında tutuklanan İki doktor ve iki eczacı bu sabah  Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacak. Soruşturma devam etmektedir

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1Sahte Reçete Düzenlenmesi konusu... 1 Doktor ve 1 eczacı tutuklandı21 Eylül 2023 Perşembe 20:42
  • Lefkoşa-Girne Anayolu’nda kaza21 Eylül 2023 Perşembe 16:13
  • KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek21 Eylül 2023 Perşembe 16:12
  • İzinsiz Dedektör Tasarrufu, kazı girişimi...21 Eylül 2023 Perşembe 16:11
  • Müstahdem Tarafından Hırsızlık21 Eylül 2023 Perşembe 16:08
  • Hırsızlık ve Hırsızlık Mal Kabulü21 Eylül 2023 Perşembe 16:07
  • Mağusa'da Kundaklama21 Eylül 2023 Perşembe 16:04
  • 22 yaşında gencin ölüm nedeni araştırılıyor21 Eylül 2023 Perşembe 16:03
  • 25 Yaşındaki Hasan'ın ölüm nedeni açıklandı21 Eylül 2023 Perşembe 16:02
  • Dışişleri Bakanlığı: “Kıbrıs Rum devleti hiçbir şekilde ve hiçbir koşulda Kıbrıs Türk halkını temsil etmedi ve edemeyecek”21 Eylül 2023 Perşembe 15:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti