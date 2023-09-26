  • BIST 8304.83
  • Altın 1674.347
  • Dolar 27.226
  • Euro 28.8193
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAAlzheimer sıklığı, 65 yaşından sonra her beş yılda iki kat artıyor!

Sahte reçete soruşturması kapsamında 6 zanlıya 4’er gün ek tutukluluk

» »
Sahte reçete soruşturması kapsamında bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan 3 doktor ve 3 eczacıya, 4’er gün ek tutukluluk verildi.
Sahte reçete soruşturması kapsamında 6 zanlıya 4’er gün ek tutukluluk

Polis, Lefke bölgesinde olayla ilgili olduğu düşünülen küpürü kesilmiş ilaç dolu 26 çöp torbası bulurken, incelenecek 160 bin reçete olduğu açıklandı.

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan 3 doktor N.P., M.A.S. ve G.E. ile 3 eczacı İ.T., S.S. ve G.V.A. bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

-Mannaş

Polis Çavuşu Mehmet Mannaş mahkemede, Lefke bölgesinde dün akşam olayla ilgili olduğu düşünülen küpürü kesilmiş ilaç dolu 26 çöp torbası bulunduğunu söyledi.

Bugüne kadar 50 ifade aldıklarını kaydeden Mannaş, teyit ve tekzibin tamamlanmadığını belirtti. 2018 yılından itibaren süreç zarfında 160 bin reçete olduğunu ifade eden Mannaş, Sosyal Sigortalara hızlı erişim için çalışma başlatıldığını kaydetti. Mannaş, reçete sahiplerinin; isim, soy isim, telefon numarası, eczane ve doktor bilgilerinin mevcut olduğunu söyledi.

Temmuz ve ağustos aylarını kapsayan 958 adet reçetenin Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından polise verildiğini kaydeden Mannaş, zanlıların, bilgisayar ve telefonlarının emare olarak alındığını ifade etti. Tahkikatın devam ettiğini belirten Mannaş, ifadesi alınacak kişilere müdahalenin mümkün olduğunu kaydetti.

-50 ifadenin 45’inde direkt suça bağlayıcı ifadeler

Alınan 50 ifadeden, 45’inde direkt suça bağlayıcı ifadeler olduğunu söyleyen Mannaş, tahkikata genel olarak baktıklarını kaydetti. Mannaş, tahkikatın 13 Eylül’de başladığını, 21 Eylül’de son iki aylık reçetelerin gelmesiyle yön bulmaya başladığını belirtti.

-Palabıyık

Savcı Senem Palabıyık da, meselenin ciddi olduğunu ve kamuoyunda infial yarattığını belirterek, mağdurun devlet tarafı olduğuna dikkat çekti.

160 bin reçetenin ciddi bir rakam olduğunu dile getiren Palabıyık, 50 ifadenin alındığına işaret ederek, sürecin layıkıyla değerlendirildiğini söyledi. Bilgisayar ve telefon gibi cihazların dataylı incelemeye verildiğini belirten Palabıyık, incelemeler başlatıldığında tanık ifadelerini doğrulamalarının kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etti. Tüm zanlıların ilgili cihazların içeriğini bildiğini belirten Palabıyık, zanlıların duruma etki etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Lefke’de bulunan 26 çöp torbası ilacın söz konusu meseleyle bağlantısı olduğunun düşünüldüğüne dikkat çeken Palabıyık, sürecin layıkıyla değerlendirilmesi için süre verilmesi gerektiğini belirtti. Böyle bir meselenin 1-2-3 gün içinde çözülemeyeceğinin aşikar olduğunu vurgulayan Palabıyık, kamu menfaati için kişilerin özgürlüğüne sınırlama getirilebileceğini belirtti. Soruşturmayı yürüten ekibin gerekeni yaptığının altını çizen Palabıyık, ilgili tarihlerin 2018 yılına dayandığına dikkat çekerek, 2018’de başlayan sürecin 3-4 gün içinde içerisinde bitmeyeceğini kaydetti.

Söz konusu suçun hep birlikte işlendiği göz önüne alındığında, tutuklanacak kişiler, yapılan incelemeler, emareler olduğunu dile getiren Palabıyık, insan üstü bir çalışma yürütüldüğüne vurgu yaptı. Savcı Palabıyık, süreye ihtiyaç olduğunu belirterek, 6 zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatları ise, tek tek iddialarını ortaya koyarak, tutukluluk talebine itiraz etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç ise, karar öncesinde duruşmaya ara verdi. Bilgeç aranın ardından kararı okudu. Bilgeç, zanlıların 4’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını emretti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • RUR sonuçlarına göre, DAÜ uluslararası öğrenci çeşitliliğinde Türkiye’de 1’inci, dünyada 8’inci25 Eylül 2023 Pazartesi 17:29
  • Gazimağusa’da hırsızlık…1 kişi tutuklandı25 Eylül 2023 Pazartesi 17:28
  • CTP-DİSİ görüştü25 Eylül 2023 Pazartesi 17:27
  • CTP-DISY görüştü: Çözüm ve güvenin artırılması için işbirliği25 Eylül 2023 Pazartesi 17:27
  • Cumhurbaşkanı Tatar yurda döndü25 Eylül 2023 Pazartesi 17:26
  • Polisiye haberler…aniden rahatsızlanan 64 yaşındaki Hayrullah Kurt hayatını kaybetti25 Eylül 2023 Pazartesi 14:36
  • Geçtiğimiz hafta İtfaiye 16 yangına ve 14 olaya müdahale etti25 Eylül 2023 Pazartesi 13:58
  • 20 öğrenciye eğitim bursu için protokol imzalandı25 Eylül 2023 Pazartesi 13:54
  • KTTB “Yolsuzluğun aydınlanması için ısrarcı olacağız”25 Eylül 2023 Pazartesi 12:25
  • Tabipler Birliği: 'Reçete yolsuzluğu' olayının aydınlanması için ısrarcı olacağız25 Eylül 2023 Pazartesi 10:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti