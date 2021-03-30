Sahte servisle beyaz eşya dolandırıcılığı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, beyaz eşya dolandırıcılığı şikayeti üzerine başlattığı çalışma sonunda 6 ilde operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Edirne'deki eş zamanlı operasyonlarda 41 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 15 kişinin de ifadesi alınacak.
Zanlıların internetten yetkili teknik servisi ilanı verdikleri, arızalı beyaz eşyaları tamir etmek amacıyla ev sahiplerinden aldıkları ve sorununu giderdikleri ürünleri sattıkları belirlendi. Bu yolla 97 kişinin dolandırıldığı ortaya çıktı.
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