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Salgın caretta caretta'lara yaradı:Yuvalar rekor sayıda

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Salgın nedeniyle tesisler kapalı olunca caretta caretta yuvaları rekor sayıya ulaştı
Salgın caretta caretta'lara yaradı:Yuvalar rekor sayıda

Salgın nedeniyle otellerin kapalı olması nesli tükenme tehlikesi altında olan carratta carrattalara yaradı. Antalya ve Muğla’daki önemli yuvalama alanlarında rekor sayılara ulaşıldı.

Türkiye'nin Turizm kenti Antalya’nın dünyaca ünlü otellerine ev sahipliği yapan Belek bölgesinde, caretta caretta yuva sayısı 3 bini aşarak bir rekora imza attı.

Nesli tehlike altındaki türler arasındaki deniz kaplumbağalarının, Akdeniz’deki en büyük ve en önemli yuvalama alanı olan Belek sahillerinde Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) 21 yıldır çalışmalarını sürdürüyor. EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, Covid-19 salgını sürecinde doğanın biraz nefes aldığına dikkati çekerek “Turizm tesislerinin önündeki yuva sayımız üç katına çıktı. Bunun sebebi elbette ki tesislerin kapalı olması” dedi.

‘Işık kaynağına yönelip denize ulaşamadan ölüyorlar’

Turizm tesislerin varlığının, ışık kaynağı ve insan faaliyeti demek olduğunu belirten Dr. Canbolat, şu önerilerde bulundu: “Pandemi sürecinde bunlar devre dışı kaldığı için hayvanlar da tesislerin olduğu bölgelere yuva yapmaya başladı, sahiller gerçek sahiplerine kavuştu. Tam da bu nedenle bizlerin tesislerden iki kritik mevzuda desteğe ihtiyacımız var. Bir, ışık kaynaklarımızı azaltalım, ihtiyaç dahilindeki ışıkları perdeleyelim. Onların da denize yönelmesinde ışık kaynakları ciddi tehdit oluşturuyor. Işık kaynağına yönelerek, denize ulaşamadan hayatlarını kaybediyorlar. İkincisi ise kaplumbağaların, yüzde 95’i ilk 35 metrelik alanda yuva yapıyor. Bu 35 metrelik alanı onlara bırakalım. Şemsiye ve şezlonglarımız 35 metrenin gerisinde olsun.”

21 yıldır burada çalışma yaptıklarını anlatan Dr. Canbolat şunları söyledi: “Aksu çayından başlayıp, Kadriye, Belek, Boğazkent, Manavgat’ta ise Denizyaka sahilini içine alan 30 kilometrelik kumsalda çalışıyoruz. Bu bölge içerisindeki yuva yoğunluğumuzun turizm tesislerinin olduğu bölgeye doğru kayma gösterdiği, homojen bir dağılım olduğu ve bunun sebebini pandemi ile açıklayabileceğimiz doğru lakin yuva sayısındaki artışımızı birebir buna bağlamamız doğru olmaz.”

Canbolat bölgede 21 yıldır sürdürülen çalışmalarda en fazla yuva sayısına 2016 yılında 2 bin 550 yuva ile ulaştıklarını belirtti.

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı’nda ise 744 yuvalama alanıyla en yüksek sayıya ulaşıldı.

Caretta carettaların en önemli yumurtlama alanları arasında yer alan plajda, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) çeşitli önlemler alınırken, görevliler sahilde gece boyu nöbet tutuyor.

DEKAMER Proje Asistanı Su Ürünleri Mühendisi Aysun Adaklı, AA muhabirine, geçen sene 610 olan yuva sayısının bu yıl 744’e ulaştığını ve bunun rekor olduğunu söyledi.

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