Salgın nedeniyle işinden olan öğretmen ‘kazı kazan’da 250 bin dolar kazandı

ABD’nin North Carolina eyaletindeki Charlotte kentinde yaşayan öğretmen Joe Camp, Covid-19 salgını nedeniyle 20 yıllık işinden oldu. Eylül ayında işten çıkarılan Camp, bir ay sonra babasını kaybetti. “Nasıl geçineceğim” diye kara kara düşünürken ‘kazı kazan’da 250 bin dolar (1 milyon 889 bin lira) kazandı.

Camp şunları söyledi: “Önce işimden oldum, sonra da babamı kaybettim. Birden boşluğa düştüm. Arkadaşlarım bana, ‘Kendine inancını kaybetme mutlaka bir çıkış yolu bulunur’ diye telkin ediyordu ancak kendimi çok kötü hissediyordum. Toparlanamıyordum. Perşembe günü her zaman yaptığım gibi iki bilet aldım. İlkini kazıdım bir şey yoktu. İkincisini kazıdım 250 bin dolar yazdığını görünce heyecandan dizlerim titredi.”

Parayı ailesi için kullanacağını anlatan Camp, önceliğinin kızının eğitimi ve ev satın almak oldluğunu söyledi.