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Salyangoz George hayatını kaybetti

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George'un ölümüyle birlikte dünyada ağaç salyangozu (Achantinella Apexfulva) türünün nesli tükenmiş oldu.
Salyangoz George hayatını kaybetti

Hawaii Üniversitesi’nin labaratuvarında doğan ve 14 senelik ömürünü tek başına geçirdiği için ‘yalnız George’ lakabını alan salyangoz öldü. Bilimsel adı ‘Achantinella Apexfulva’ olan bu ağaç salyangozu türünün son üyesi hayatını kaybetmiş oldu.

Hawaii Üniversitesi’nden profesör Emeritus Michael Hadfield, “Achatinella Apeksfulva, son on yıl boyunca Hawaii adalarında nesli tükenmiş yüzlerce salyangoz türü arasına girdi” dedi.

Adada daha önce 11 farklı aileden 800 tür salyangoz olduğunu belirten Hadfield, bunların dörtte üçünün soylarının tükendiğini söyledi.

“George’u da içeren büyük ve sevimli Achatinella Apeksfulva cinsinden bir zamanlar adanın ormanlarında bol miktarda bulunurdu” diyen Hadfield, kalan diğer türlerin neslininde on yıl içerisinde tükeneceğini belirtti.

Hawaii Toprak ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, George’un sayısız makaleye konu olduğunu ve yüzlerce öğrencinin onu sık sık ziyaret ettiğini belirterek ölümünü ‘önemli bir kayıp’ olarak nitelendirdi.

1997 yılında, eyalette kalan Achantinella Apexfulva türünün son 10 örneği, Hawaii Üniversitesi laboratuvarına getirilmişti. 10 salyangozun üremesi için elinden geleni yapan üniversite görevlileri, birkaç yavrunun dünyaya gelmesini sağlamış olsalar bile bebekler bilinmeyen bir nedenden ötürü hayatlarını kaybetmişlerdi.

Salyangoza George ismi, yine kendi türünün son örneği olan Pina Adası kaplumbağası Yalnız George’dan esinlenilerek verilmişti.

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