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Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin avukatına da gözaltı kararı

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Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin avukatına da gözaltı kararı
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin avukatına da gözaltı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, İBB dosyasına müdafii olarak dahil olan bazı avukatlar hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen isimler arasında, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu da bulunuyor. Koçoğlu, aynı zamanda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın da avukatlığını üstlenmişti.

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