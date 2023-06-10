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Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen İngiliz taraftar, parasını TL'ye çevirdi: Cüzdan olarak bavula ihtiyacım var!

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Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen İngiliz taraftar, parasını TL'ye çevirdi: Cüzdan olarak bavula ihtiyacım var!
Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen İngiliz taraftar, parasını TL'ye çevirdi: Cüzdan olarak bavula ihtiyacım var!

Türk Lirası'nda değer kaybı sürerken; Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen bir İngiliz taraftarın İngiliz Sterlini'ni TL'ye çevirmesi sonrası döviz bürosundan aldığı banknotların fazlalığı, sosyal medyada gündem oldu. 

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Manchester City FC ve Inter taraftarları İstanbul’a geldi. İstanbul'a gelen bir Manchester City taraftarının paylaşımı ise sosyal medyada gündem oldu.

Stephen Nolan isimli taraftar, “Paramı bozdurdum, sanırım cüzdan olarak bavula ihtiyacım var. İstanbul, geliyoruz!” ifadesini kullandı.

Söz konusu paylaşım, 12 milyona yakın görüntülenme aldı. 

Son günlerde dövizde yaşanan ani artışla birlikte İngiliz Sterlini/TL, 29,41'den işlem görüyor. 

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