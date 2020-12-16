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Samsung herkesi katlanabilir ekranlı telefon sahibi yapacak

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Samsung'un 2021 yılında yeni katlanabilir akıllı telefon modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor.
Samsung herkesi katlanabilir ekranlı telefon sahibi yapacak

Koreli haber kaynağı ETNews'ten gelen yeni bilgilere göre Samsung 2021 yılında dört adet katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Modellerin iki tanesinin Z Fold, diğer ikisininse Z Flip modelinden oluşacağı bildiriliyor.

Samsung önümüzdeki yıl dört adet katlanabilir telefon çıkaracak!

Samsung'un, önümüzdeki yıl iki adet Galaxy Z Fold ve iki adet Galaxy Z Flip katlanabilir akıllı telefonu piyasaya sürmesi bekleniyor. Büyük ihtimalle yeni modeller Z Fold 3 ve Z Flip 3 şeklinde isimlendirilecek. Ayrıca dört modelin her birinin de 5G desteği ile gelmesi bekleniyor. Seri üretimine Ağustos ayının başlarında başlanacağı bilgisi de paylaşılıyor. 

Samsung'un bir çok hayranı ilk Galaxy Fold'dan bu yana modelde S Pen kalem desteğinin olmasını istiyordu. Sonunda Samsung, Z Fold 3 modeliyle kullanıcıların istediğini verecek gibi duruyor. Ancak katlanabilir ekranların S Pen kalemi için daha dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor. Samsung'un bu durum hakkında ne tür çalışmaları olduğuysa henüz bilinmiyor.

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