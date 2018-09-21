Samsung'dan üç arka kameralı telefon

Samsung sonunda arka yüzünde üç kamerasıyla gelen yeni bir telefon duyurdu. Samsung'un üç kameralı ilk telefonu olan Galaxy A7, 24MP otomatik odaklamalı, 8MP ultra geniş açılı (120 derece) sensör ve bokeh efekti için 5MP derinlik sensörüyle geliyor.

Cihazın 24MP'lik kamerası, düşük aydınlatmalı ortamlarda dört pikseli bir araya getirerek daha çok ışık sağlıyor. 'Sahne Optimizasyonu' ise nesnelerin dokuz kategoride sınıflandırılmasını, renk, kontrast ve parlaklığının buna göre ayarlanmasını sağlıyor.

Bixby, Samsung Pay, NFC, Samsung Health gibi işlevlerle gelen Galaxy A7, önümüzdeki günlerde belirli Avrupa ve Asya ülkelerinde satış sunulacak. Firma, telefonu ekimde Türkiye pazarında satışa sunacak.