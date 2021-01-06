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Sanayi Odası Heyeti, Bakan Çağman'a sıkıntılarını aktardı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Candan Avunduk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) heyetini kabul etti.
Sanayi Odası Heyeti, Bakan Çağman'a sıkıntılarını aktardı.

Avunduk, kabulde yaptığı konuşmada, Bakan Çağman’a yeni görevinde  başarılar dileyerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iş ve emek dünyasını buluşturan önemli bir bakanlık olduğuna dikkat çekti.

Tüm dünyanın ve KKTC’nin yaşanan pandemiden dolayı zor bir dönemden geçtiğine vurgu yapan  Avunduk, sanayicinin girdi maliyetlerinin  düşürülmesi,  ekonominin çarkının dönmesi ve istihdamın sürekliliğinin  devam etmesi  konusunda, Bakanlık ile geçmiş dönemde işbirliği yaptıklarını ve bu kapsamda  Haziran 2021 tarihine kadar  devletin  işverenlerin sigorta  prim katkılarına destek vereceğini anımsattı.

Sanayi sektörünün sıkıntılarını Bakan Çağman ile paylaşan Avunduk,  en önemli sorunlarından birinin kayıt dışı işçilik olduğunu belirterek , ihbar  yapılacak bir mekanizmanın  etkinleştirilmesi gerektiğine işaret etti ve  denetimlerin arttırılmasının önemini dile getirdi.

 Sanayi sektöründeki  istihdam verilerinin de, durum analizi ve planlama yapılması açısından önemli olduğunun altını çizen Avunduk,   Bakanlık ile Oda arasında istatistiki veri  konusunda işbirliği yapılması için Bakan Çağman’dan   destek istedi.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Koral Çağman da konuşmasında,  sınırlı görev süresi içerisinde,  yapabileceği her türlü  olumlu  katkıyı koymaya hazır olduğunu söyledi. 

Yaşanan pandemi dolayısıyla, ekonomik sıkıntıların ve  emekçilerin yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması için,  ilgili sivil toplum örgütleriyle elbirliğiyle çalışma arzusunda olduğunu kaydeden Çağman,  paydaşların  görüş ve önerilerine her zaman açık olduğunu  belirtti.

 Pandeminin seyrinin  alınacak ekonomik tedbirlerde belirleyici olacağını  ifade eden Çağman,   yerel işgücü istihdamının desteklenmesi ve kayıt dışılığa yönelik denetimlerin etkinleştirilmesi için de elinden  gelen çabayı ortaya koyacaklarını sözlerine ekledi.

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