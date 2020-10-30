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Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Varank: Pandemide Türk Sanayisi Kendini İspatladı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı. Acil durumlara müdahale kapasitesiyle gücünü gösterdi. Zor zamanlarda nasıl inovatif çözümler üretebileceğini kanıtladı." dedi.
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Varank: Pandemide Türk Sanayisi Kendini İspatladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Nestle, Bursa'da ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini atıyor. Bu tesis, Nestle'nin 2011 yılından bu yana ülkemize yaptığı en büyük yatırım olacak. 250 milyon liralık yeni yatırımla kurulacak bu fabrika, doğrudan ve dolaylı 400 kişiye istihdam sağlayacak." dedi.

Varank, "Yatırım için 9 ayda 142 milyar liranın üzerinde teşvik belgesi verdik. Bu yatırımlar tamamlandığında 220 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanları doğacak." diye konuştu.

Bakan Varank, "Üretime geçildiğinde, medikal beslenme ürünleri ithalatımızın yüzde 63'ü artık Türkiye'den karşılanabilir hale gelecek. Yani aslında bu yatırımla, medikal beslenme alanında büyük bir yerlileşme hamlesi uygulamaya geçmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki aylarda küresel değer zincirlerinden daha fazla pay almak ve dış yatırımları daha güçlü bir şekilde ülkemize çekmek için önemli atılımlarımız olacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisiyle ülkemizin Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisini hazırlıyoruz."

Bakan Varank, "Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı. Acil durumlara müdahale kapasitesiyle gücünü gösterdi. Zor zamanlarda nasıl inovatif çözümler üretebileceğini kanıtladı." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Önümüzdeki aylarda küresel değer zincirlerinden daha fazla pay almak ve dış yatırımları daha güçlü bir şekilde ülkemize çekmek için önemli atılımlarımız olacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisiyle ülkemizin Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisini hazırlıyoruz." diye konuştu.

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