Saner: Biz ne dersek onu yapıyoruz

"Borçlunun mevcut kredisini yapılandırması halinde banka tarafından herhangi bir ücret alınmayacak."

İşte açıklama;

Biz ne dersek onu yapiyoruz. Ödeme güçlüğü çeken tüm vatandaşların borçları yapılandırılacaktır’ dedik ve yapilandirdik.

Hazirladigimiz yasa gücünde kararname kapsamında,

1- Borçlunun mevcut kredisini yapılandırması halinde banka tarafından herhangi bir ücret alınmayacak.

2- Kararname ile

2.1: Belirli süreli kredilerin orijinal vadesinin 6 aya kadar uzatılması

2.2: Orijinal vadesi değişmeden 6 aya kadar taksit ertelenmesi şeklinde yapilandırilmasi

2.3: Kredilerin ertelenmesinde uygulanan faiz oranlarında borçlu aleyhine bir değişiklik yapılmaması kararı üretilmiştir.

Bu çerçevede katkılarından dolayı Merkez Bankası Başkanı ve Bankalar Birliğine halkımızın bu zor günlerinde gösterdikleri duyarlı davranış için tesekkurlerimi ifade ediyorum.

BIZ BIRLIKTE GUCLUYUZ.

Saygilarimla