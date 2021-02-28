  • BIST 1.471
  • Altın 414,451
  • Dolar 7,4160
  • Euro 8,9680
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA5494 test 38 pozitif vaka

Saner: Biz ne dersek onu yapıyoruz

» »
"Borçlunun mevcut kredisini yapılandırması halinde banka tarafından herhangi bir ücret alınmayacak."
Saner: Biz ne dersek onu yapıyoruz

İşte açıklama;

Biz ne dersek onu yapiyoruz. Ödeme güçlüğü çeken tüm vatandaşların borçları yapılandırılacaktır’ dedik ve yapilandirdik.

Hazirladigimiz yasa gücünde kararname kapsamında,

1- Borçlunun mevcut kredisini yapılandırması halinde banka tarafından herhangi bir ücret alınmayacak.

2- Kararname ile

2.1: Belirli süreli kredilerin orijinal vadesinin 6 aya kadar uzatılması

2.2: Orijinal vadesi değişmeden 6 aya kadar taksit ertelenmesi şeklinde yapilandırilmasi

2.3: Kredilerin ertelenmesinde uygulanan faiz oranlarında borçlu aleyhine bir değişiklik yapılmaması kararı üretilmiştir.

Bu çerçevede katkılarından dolayı Merkez Bankası Başkanı ve Bankalar Birliğine halkımızın bu zor günlerinde gösterdikleri duyarlı davranış için tesekkurlerimi ifade ediyorum.

BIZ BIRLIKTE GUCLUYUZ.

Saygilarimla

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 5+BM gayrıresmi Kıbrıs toplantısına ilişkin davet Ersin Tatar’a ulaştı28 Şubat 2021 Pazar 12:47
  • Meclis'te görevden alma ev atama28 Şubat 2021 Pazar 12:02
  • "Kuzey Kıbrıs Turizm Örgütü" kurulmalı28 Şubat 2021 Pazar 12:01
  • Kocaismail, derneğin kapanmaması için maddi destekte bulunan herkese teşekkür etti28 Şubat 2021 Pazar 12:00
  • KKTC'de bugün Gazeteler yayınlanmadı28 Şubat 2021 Pazar 11:57
  • Pazartesi eylem var!28 Şubat 2021 Pazar 11:46
  • Ertuğruloğlu: "Kıbrıs Türkü'nün tek seçeneği Rumlarla ortak olmak değil"28 Şubat 2021 Pazar 11:42
  • KKTC'de aktif mobil kullanıcı 662 Bin 5228 Şubat 2021 Pazar 10:37
  • 27 sokağa çıkma ihlali28 Şubat 2021 Pazar 10:33
  • İşte Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Karaları27 Şubat 2021 Cumartesi 22:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti