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Saner: “Hedef 1 Nisan’dan önce 35 bin öğrenci getirme”

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Başbakan Ersan Saner, 1 Nisan’dan önce ülkeye 35 bin öğrenci getirme hedefinde olduklarını açıkladı.
Saner: “Hedef 1 Nisan’dan önce 35 bin öğrenci getirme”

Turizm ve yüksek öğretimin ülkenin lokomotif iki sektörü olduğuna dikkat çeken Saner, iki sektöre yönelik toplantılar yaptıklarını söyledi. Hüseyin Ekmekçi’nin hazırlayıp sunduğu Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Günaydın Haber Kıbrıs programına katılan Başbakan Ersan Saner, 1 Nisan’dan önce ülkeye 35 bin öğrenci getirme hedefinde olduklarını açıkladı.

Kaynak olarak 35-50 milyon TL arasında bir bütçe öngördüklerini anlatan Saner, her iki sektör için de aşılamanın önemli olduğunu vurguladı. En kötü şartlarda 35 bin öğrenciyi KKTC’ye getirmeyi hedeflediklerini açıklayan Başbakan Saner “Eğer aşıya ulaşımda sorun olsa bile 14 gün karantina ile öğrencileri getirmek istiyoruz. 1 Nisan’a kadar bu öğrencileri nasıl getiririz çalışması yapıyoruz” dedi.

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