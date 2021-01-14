Saner: Hedefimiz yaz ayları gelmeden halkın yüzde 80’ini aşılmaktır

Başbakan Ersan Saner, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile ilk parti Kovid-19 aşısının KKTC’ye gelişi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Saner, 2021 yılı Mali İşbirliği Protokolü’nün imzalanmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti ile olan yakın ilişkilerden dolayı 20 bin Sinovak marka aşının bu sabah ülkeye geldiğini söyledi. Başbakan Saner, hazırlanan aşı programı çerçevesinde gönüllülük esasına göre öncelikle 5000 sağlık çalışanı sonrasında ise 65 yaş üstü kesimlerin aşılanacağını, hedefin ise nüfusun yüzde 80’inin aşılanması olduğunu ifade etti… Saner, ülke sıkıntıya düşmediği sürece kapanmayı arzu etmediklerini de ifade etti. Başbakan Ersan Saner, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile bu sabah Türkiye Cumhuriyeti’nden ülkeye getirilen aşılarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Saner, diğer ülkelerle kıyaslandığında, KKTC’nin Kovid-19 bulaşının ve vefat sayısının en az olduğu ülkelerden olduğunu belirterek bu başarıya imza atan UBP-HP hükümeti, şu anki hükümet, Sağlık Bakanı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve sağlık çalışanlara teşekkür etti.

Halkın kurallara uymasının da bu başarıda etkin rol oynadığını ifade eden Saner, kış mevsiminin gelmesiyle tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de vakalarda artış olduğunu ancak herşeyin kontrol altında olduğunu ve ek tedbir alınmasına gerek olmadığını söyledi. Başbakan Saner, 23 Aralık’ta hükümetin ilk ziyaretini Ankara’ya gerçekleştirdiğini ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştüklerini ve bu ziyarette hem ülkenin ileriye gitmesi hem de altyapının geliştirilmesi için görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Saner, “Oradan verdiğimiz çok net bir mesaj vardı. 500 bin adet aşının KKTC’ye gelmesi için bir mutabakatımız oldu. Mali işbirliğini imzalamamış olmamıza rağmen Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizden dolayı 20 bin Sinovak marka aşı bu sabah geldi” diye konuştu. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı aşı programı çerçevesinde gönüllülük esasına göre öncelikle 5000 sağlık çalışanı sonra 65 yaş üstü kesimler göz önünde bulundurularak toplumun tümüne aşı yapılacağını belirten Saner, hedefin nüfusun yüzde 80’inin aşılanması olduğunu ifade etti… Başbakan Saner, aşının yapılmaya başlamasıyla birlikte sağlık çalışanlarına da daha rahat bir çalışma alanı yaratılmış olacağını söyledi. Başbakan Ersan Saner, Güney Kıbrıs’a ulaşan aşı sayısının 6 bin civarında olduğunu ancak KKTC’ye 20 bin aşının ulaştığına dikkati çekerek “Bizler anavatan Türkiye ile sıkı işbirliği içerisinde hedefimizden geri adım atmadan yaz ayları gelmeden halkın yüzde 80’ini aşılmaktır” diye konuştu Yükseköğretimin yüz yüze eğitime başlaması konusunda ise Başbakan Saner, olumlu adımların atıldığı ve yükseköğretimin başlamasının en iyi noktaya geldiğini söyledi. Saner, ülke sıkıntıya düşmediği sürece kapanmayı arzu etmediklerini de ifade etti. Saner, “İç bulaş bizi engellemediği sürece biz herhangi bir kapanma düşünmüyoruz. Ama tehdit ederse üst kurul da karar verirse biz gereğini yapacağız. Halkın biraz daha sabretmesini aşıların ilk etabının geldiğini ve devam edeceğini halkımıza bildirmek istiyorum” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de aşıların ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, aşılama ile ilgili son hazırlıkların yapılmakta olduğunu, muhtemelen yarın ya da öbür gün aşılama çalışmalarına başlanacağını söyledi. İlk aşıyı kendisinin yapıp yapmayacağı yönündeki bir soruya karşılık Pilli, bununla ilgili daha sonra açıklama yapılacağını belirtti. İkinci parti aşıların ne zaman geleceği yönündeki soruya karşılık ise Bakan Pilli, Türkiye ile konuşup tarih aldıktan sonra aşılamanın devam devam edeceğini kaydetti..

Pilli, “Dünyada aşıya ulaşmak çok zor, zaman ve miktar olarak vermemeye çalışıyorum. Önümüzdeki günlerde netleşince açıklama yaparız” diye konuştu.