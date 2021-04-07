Saner: İyi gidiyoruz, kapanma gündemde yok!

Başbakan Ersan Saner, BRT’de gazetecilerin sorularını verdiği cevapta" İyi gidiyoruz, kapanma gündemde yok!" dedi.

Detay Kıbrıs- Barışcan Şekerci

Artış gösteren vakalar nedeniyle kapanmanın gündemde olup olmadığı şeklindeki soruya cevap veren Saner, diğer ülkelere göre, KKTC'de ciddi bir artının olduğunu belirterek, “Malta 442 bin nüfusu var. Enfekte insan sayısı bugün itibariyle 29 bin 408’dir. Hayatını kaybeden sayısı ise 400’dür. Güney Kıbrıs 1 milyon 200 bin nüfus. Enfekte kişi sayısı 48 bin 837, hayatını kaybeden 264” dedi.

KKTC nüfusunun ise 380 bin olarak kabul edildiğini, enfekte kişi sayısının 4 bin 812, hayatını kaybeden insan sayısının ise 26 kişi olduğunu belirten Saner, “Tüm bunlara rağmen iyi gidiyoruz” dedi.