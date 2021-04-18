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Saner, KKTC’de Kuran kursları ve hafızlık kurslarının kapatılmasının söz konusu değil

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Saner Türkiye'de yayın yapan TGRT haberde soruları yanıtlayarak, güncel konularda değerlendirmelerde bulundu.
Saner, KKTC’de Kuran kursları ve hafızlık kurslarının kapatılmasının söz konusu değil

Başbakan Ersan Saner Türkiye’de yayın yapan TGRT haberde soruları yanıtlayarak, güncel konularda değerlendirmelerde bulundu.

Saner, KKTC’de Kuran kursları ve hafızlık kurslarının kapatılmasının söz konusu olmadığını, Anayasa Mahkemesi’nin Kuran kurslarını yasaklamadığını belirterek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Müslüman bir ülke, Kur’an kurslarını kapatmak söz konusu olmaz. Dava konusu, hafızlık kurslarının nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili açılan bir davaydı. Bu kursların sonunda, sınavı kazanarak gerekli terfileri alanların doğru terfi alıp almadığıyla ilgili açılan bir davanın sonucunda bu olaylar gerçekleşti” dedi.

Anayasa Mahkemesi’ne açılan davanın, Din İşleri Başkanlığı’nda çalışanların üye olduğu ilgili sendikanın, Din İşleri Komisyonu’nun hafızlık eğitimi düzenleme yetkisi olup olmadığına dair açığı bir dava olduğunu belirten Başbakan Saner, “Bazı grupların, özellikle, dava sonucunda laikliğe herhangi bir vurgu yapılmamasına rağmen, laiklikle alakalı herhangi bir sıkıntı olmamasına rağmen, davayı savunan avukat tarafından yapılan çarpıtıcı bir açıklamadan sonra olaylar biraz da bu noktaya geldi diyebiliriz” dedi.

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