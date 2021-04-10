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Saner, kültürel mirasın korunması gerektiğinin altını çizdi

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Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, yaptığı toplantıda pandemi sürecindeki 2020-2021 dönemini değerlendirdi. Toplantıya, Başbakan Ersan Saner, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren ve Federasyona bağlı 29 derne
Saner, kültürel mirasın korunması gerektiğinin altını çizdi

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, yaptığı toplantıda pandemi sürecindeki 2020-2021 dönemini değerlendirdi. Toplantıya, Başbakan Ersan Saner, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren ve Federasyona bağlı 29 derneğin temsilcileri katıldı.

Toplantının başında konuşan Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı  Özlem Kadirağa, 2021 ve 2021 yılında yapılacak projelerle ilgili değerlendirme yapılacağını söyledi. Özellikle sıkıntılı dönemlerde yapılan projelerle çok güzel işler üretildiğini kaydeden Kadirağa, dernek yetkililerine teşekkür etti. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da, ülkenin sanatının sanatçısının, kültürel değerlerinin ve eserlerinin tanıtılmasının önemine işaret etti. Bir yılın değerlendirmesini yapmak için bir araya gelindiğini ve yeni normaller doğrultusunda yapılabilecek olanların ele alınacağını belirten Amcaoğlu, dernek temsilcilerini ülkenin kültürüne ve sanatına verdikleri destek ve bundan sonara yapacakları çalışmalardan dolayı kutladı. Başbakan Ersan Saner de, kültürel mirasın korunması gerektiğinin altını çizdi. Saner, soyut mirasın somut mirasa göre kaybının çok daha kolay olduğunu belirterek soyut mirasın korunmasının önemini vurguladı. Başbakan Saner, 7 dernekle başlayan federasyonun 29 derneğe ulaşmasının KKTC’nin çok büyük kazanımı olduğuna inanç belirtti. “2021 yılında uluslarası gösteriler de açılırsa gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize olan inancım tamdır. Bu temsiliyetlerde bulunan bir kişi olarak oradaki heyecanının ne olduğunu oradaki ruhun ne olduğunu da bildiğim için sizleri yurt dışında KKTC’nin tanıtımına koyduğunuz katkıdan dolayı yürekten kutluyorum. Hükümet olarak bu konuda sizlere imkanlar ölçüsünde destek olmak en önemli görevlerimizdedir” dedi.,

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