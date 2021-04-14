Saner: UBP olarak erken seçimin Nisan 2022’de yapılmasını öngörüyoruz

Başbakan Ersan Saner ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay yapımı devam eden Çayırova-İskele çift şerit yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Başbakan Ersan Saner ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay yapımı devam eden Çayırova-İskele çift şerit yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay yaptığı açıklamada, yol inşaatının en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların devam ettiğine işaret ederek, bazı yerlerde kamulaştırma söz konusu olduğunu ifade etti.

Karpaz Bölgesinin hak ettiği yola kavuşacağını vurgulayan Canaltay, yapılan çift şerit yolun pandemi sonrası ülke turizmine de artı değer katacağına vurgu yaptı.

Canaltay, hükumetin uyumlu çalışması neticesinde yol yapım çalışmalarının süratle tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Başbakan Ersan Saner, “İskele’yi Bafra’ya bağlayacak olan yolun üzerindeyiz, hükümete geldikten sonra Anavatan Türkiye ile imzalanan protokoller gereği yol yapım çalışmalarına hız verildiğini” ifade ederek, Cumhurbaşkanı Yardımcisi Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a teşekkür etti.

16 kilometrelik yolun ilk etap da 9 kilometrelik bölümünün tek şerit olarak ardından da tamamlanarak diğer şeridinin trafiğe açılacağını belirten Saner, 2021 yılı içinde daha önce temelleri atılan Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Değirmenlik Çatalkoy ve Lefke Güzelyurt yolu olnak üzere toplam 59 kilometrelik bu yolların bir an önce tamamlanması için calalışmaların devam etiğini vurgulayan Saner, projeyi yapan Taşyapı İnsaat Şirketi’ne der tesekkür etti ve tüm halja şi.diden hayırlı olnasını diledi.

Erken seçime ilişkin açıklamalatda bulunan Başbakan Saner, ” ara secim tartışmaları var biz Ulusal Birlik Partisi olarak erken seçimin yapılması adına Nisan 2022 de yapilması öngörüyoruz bugun Ulusal Birlik Partisi grubu bakanlar kurulunda bu düşüncesini paylaşacak” dedi.

Ulusal Birlik Partisi’nin hükumet ortaklariyla birlikte yaptiğı icraatların gözler önünde olduğunu vurgulayan Saner, bu icraatları halkla buluşturmak adına hükümetin biraz daha zamana ihtiyacı var dedi.