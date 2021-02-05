  • BIST 1.535
  • Altın 412,356
  • Dolar 7,1224
  • Euro 8,5221
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAArtış devam ediyor! 80 Vaka ile yeni rekor!

Saner'den karantina açıklaması

» »
Başbakan Saner, sağlık hizmeti almak için ilçeler arası geçiş izni almak için ilçe emniyet kuruluna müracaat ederek gerekli izinlerin alınabileceğini ifade etti.
Saner'den karantina açıklaması

Başbakan Ersan Saner, BRT’de Aziz Karaaziz, Baykan Gürses Özdağ, Damla Soyalp ve Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı pandemi ile mücadele ve sürecin ekonomik boyutunu değerlendirdi

Başbakan Saner, sağlık hizmeti almak için ilçeler arası geçiş izni almak için ilçe emniyet kuruluna müracaat ederek gerekli izinlerin alınabileceğini ifade etti.

Saner, Güney Kıbrıs’ta tedavi gören ve tedavisi başlamış olanların sağlık bakanlığından izin almaları kaydıyla geçiş yapabileceklerini de kaydetti.

Ekonomik paketle ilgili Saner, “Ekonomik protokol içerisinde ağırlıklı olarak konuştuğumuz, ciddi alt yapıların yapılacağını söyeleyebilirim.. Yarım kalan yollar ve genel alt yapı ihtiyaçların giderilmesi, 500 yataklı Lefkoşa Hastanesi’nin temeli konusunda görüşmeler tamamlandı.. Hem de Acil Durum Hastanesi için Meclis’ten uluslarası anlaşmayı geçirilmişti... TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yapmış olduğum görüşmede, Hellim’in Güney Kıbrıs’ta patenti alınmaya çalışılıyor bu hakkın bize de ait olduğunu söyledik...” dedi.

Başbakan Saner, hayat pahalığı olarak öngördükleri yüzde 10,65’lik kısmın, özel sektöre destek verme amaçlı kesinti yapıldığını ve bunun yeterli olacağını düşündüklerini söyledi.

Öte yandan uçuşları kapatmadıklarını da ifade eden Başbakan Saner, “Gelenlerin zaten o ülkenin koronavirüs durumuna göre karantina süreci vardır” dedi.

Saner, ülke sağlığının herşeyden önemli olduğunu da vurguladı.

Ev karantinası veya bileklik konusunda ise Saner, “Teknolojinin bu kadar yaygın kullanıldığı bir dönemde ev karantinasında temaslı takibinin yapılması önemlidir. Bu konuda ülkede hizmet veren sektör temsilcileri ile görüştük, ayrıca kovid döneminin uzayacağı da görünüyor... Bileklik konusu örneğin en yakın markete gitmesi imkanını tanır ama başka market olmaması gerekir. Bu bağlamda da yapmış olduğumuz görüşmelerde, izin verme konusunda 2 saat içinde gelecek bir mesaj veya polisin QR kodu okutması konusunda ciddi bir çalışma istedik.. Bunların da sonuçlarını isteyeceğiz.. İnşallah Kovid biter ve buna ihtiyaç kalmaz.”dedi

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baybars: İhtiyacımız olan kapanma kararını almak için 21 gün kaybettik04 Şubat 2021 Perşembe 23:35
  • İşte tüm ayrıntılarıyla kararlar04 Şubat 2021 Perşembe 22:47
  • İşte Üst Kurul Kararları04 Şubat 2021 Perşembe 22:46
  • İşte madde madde kararlar04 Şubat 2021 Perşembe 22:06
  • Bankalar 5 gün kapatılıyor...04 Şubat 2021 Perşembe 22:00
  • Ülke genelinde tam sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Tüm izinler iptal...04 Şubat 2021 Perşembe 21:56
  • Rekor vaka var ama bazı işyerleri açılıyor...04 Şubat 2021 Perşembe 21:47
  • 15 Şubat'a kadar tam sokağa çıkma yasağı getirildi04 Şubat 2021 Perşembe 21:36
  • Hasırcı:"Koronavirüse yakalanan kızıma karantina otelinde kendi imkanlarımla baktım"04 Şubat 2021 Perşembe 21:27
  • Serbest bırakılan Boğaziçili öğrencilerden Şeyma Altundal: Devlete değil, Allah’a kul olduğumuz için buradayız04 Şubat 2021 Perşembe 20:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti