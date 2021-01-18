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Saner:“Vakalardaki artış, yılbaşı gecesinden kaynaklı''

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Başbakan Ersan Saner, bugünlerde vakalarda yaşanan artışın yılbaşı gecesi nedeniyle kaynaklı olduğunun düşünüldüğünü, sokağa çıkma yasağının bu kapsamda ortaya konduğunu söyledi.
Saner:“Vakalardaki artış, yılbaşı gecesinden kaynaklı''

Başbakan Ersan Saner, bugünlerde vakalarda yaşanan artışın yılbaşı gecesi nedeniyle kaynaklı olduğunun düşünüldüğünü, sokağa çıkma yasağının bu kapsamda ortaya konduğunu söyledi.

Aşılar konusunda ciddi bir irade ortaya konduğunu dile getiren ve Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür eden Başbakan Ersan Saner, gelen rakamın ciddi bir rakam olduğunu ifade etti.

Aşılanma konusunda eğer idari bir hata varsa gerekli adımların atılacağını dile getiren Saner hizmet sektöründe bulaşın fazla olduğu alanlarda da aşılama yapılmasının gündemde olduğunu anlattı.

Kapanma konusuna da değinen Saner, ekonomik krizin boyutu konusunda bürokratların bir araya gelerek tespitlerde bulunduğunu, bunun belki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde bürokratların bulunması gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

Ödenmemiş bir 1,500 bir de 2,000 TL’lik ödeme bulunduğunu dile getiren Saner bunun en kısa zamanda ödenmesi için çalışma olduğunu kaydetti.

Kendisine sorulan sorular üzerine Başbakan Saner, askerlerin izine çıkamaması konusunda ilgili yerlerle görüşüldüğünü belirtti.

Yine soru üzerine bir kararname ile ilçe emniyet kurulları vasıtasıyla denetimlerin artırılacağını anlatan Saner, yaşanan artışın yılbaşı gecesi nedeniyle yaşandığının düşünüldüğünü sokağa çıkma yasağının bu kapsamda ortaya konduğunu anlattı. Saner, bakanlık bürokratlarının Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne ülkenin mali durumunu aktardıklarını bu nedenle alınan kararların değiştirildiğini söyledi.

 

“Ekim’den önce bir seçim için çalışılıyor…”

Erken seçimle ilgili olarak bu konuda tarih belirlenmesi için çağrı yaptığını söyleyen Saner, Ekim ayından önce bir seçim yapılması için çalışıldığını anlattı.

Başbakan Ersan Saner, konfederasyondan ne anladıklarını, Bakan Ertuğruloğlu’nun ifade ettiği şekilde Cumhurbaşkanlığı toplantısında da ifade ettiklerini kaydetti.

Güven artırıcı önlemlerin artık ihtiyaç kalmadığı zamanlarda hayata geçebildiğini dile getiren Saner, aslında çok basit yapılabilecek adımların bir türlü atılmadığını söyledi

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