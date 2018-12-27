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Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama!

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Şanlıurfa'nın Bozova İlçesindeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama!

Şanlıurfa'nın Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker, ilçedeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldiğini belirterek, çıkan yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Kaymakam Göker, yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda LPG sızıntısından meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığını söyledi.

İHA'nın haberine göre tadilatta olan istasyonda gaz borularının üzerine duvarın çökmesi sonucu gaz sızıntısı yaşandı. Etrafa yayılan gazın da alev alması sonucu patlama oldu. Çevredekilerin müdahalesi ile söndürülemeyen yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İstasyonda soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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