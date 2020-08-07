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Şanlıurfa'da koronavirüs test kitleri arızalı çıktı!

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Şanlıurfa'da koronavirüs test kitleri arızalı çıktı!
Şanlıurfa'da koronavirüs test kitleri arızalı çıktı!

Urfa İl Sağlık Müdürlüğü, kentte yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısı için kullanılan PCR test kitlerinin firma kaynaklı arızalı çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada "PCR testleri için kullanılan kitlerin firma kaynaklı arızalı çıkması sonucunda 3 gündür test sonuçlarının neticelenmesinde gecikmeler yaşanmıştır" denildi.

Urfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Covid- 19 merkez laboratuvarımızda PCR testleri için kullanılan kitlerin firma kaynaklı arızalı çıkması sonucunda 3 gündür test sonuçlarının neticelenmesinde gecikmeler yaşanmıştır.

Bakanlığımızın destekleriyle bugün itibarıyla firma tarafından yeni temin edilen kitlerle bu sorun giderilmiş olup vatandaşlarımızın beklenen testleri, yeniden çalışılmaya başlanmış olup sonuçları en kısa sürede netleşip bilgilendirileceklerdir."

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