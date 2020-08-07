Şanlıurfa'da koronavirüs test kitleri arızalı çıktı!

Urfa İl Sağlık Müdürlüğü, kentte yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısı için kullanılan PCR test kitlerinin firma kaynaklı arızalı çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada "PCR testleri için kullanılan kitlerin firma kaynaklı arızalı çıkması sonucunda 3 gündür test sonuçlarının neticelenmesinde gecikmeler yaşanmıştır" denildi.

Urfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: