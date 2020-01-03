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‘Şans getirsin’ diye uçağın motoruna bozuk para atan adama 102 bin lira para cezası

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‘Şans getirsin’ diye uçağın motoruna bozuk para atan adama 102 bin lira para cezası
‘Şans getirsin’ diye uçağın motoruna bozuk para atan adama 102 bin lira para cezası

Çin’de ‘şans getirdiği’ gerekçesiyle uçağın motoruna bozuk para atan adam, 17 bin 200 dolar (102 bin 742 lira) para cezasına çarptırıldı.

BBC’nin haberine göre geçen yıl şubat ayında Çin’in doğusundaki Anqing Tiancuşan Havaalanı’ndan iç hat seferiyle yolculuk eden 28 yaşındaki Lu Çao, ilk kez uçağa bindiği için ‘şans getireceğini’ düşündüğü bozuk paraları uçağın motoruna atmıştı.

Görevlilerin uçağın motorunun yakınında bozuk paraları bulması üzerine sefer iptal edilirken, paraları attığını itiraf eden Lu ise 10 gün boyunca gözaltında tutulmuştu.

Havayolu şirketi Lucky Air’ın açtığı davada tazminat ödemesine hükmedilen Lu, havayolu firmasının yolcuları uçak motorlarına bozuk para atmamaları konusunda önceden uyarması gerektiğini savundu.

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