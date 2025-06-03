Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla onaylandı

Birleştirilmiş Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi. Tasarı için 26 kabul, 9 ret oyu verildi.

Toplam sekiz yasayı Meclis’ten geçiren Genel Kurul, çalışmalarını sabaha karşı saat 3.20’de tamamladı.

Oturuma verilen aranın yeniden toplanan Genel Kurul’da ilk olarak, Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşülmesine geçilmesi onaylandı.

Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu söz alarak, Hasan Tosunoğlu’yla ilgili tartışmaya neden olan listenin doğru olduğunu ancak el değiştiren şirketler bulunduğunu söyledi. Ataoğlu, Turizm Planlama Dairesi’nde inşaata başlayana kadar ilk müracaatçının isimlerinin olduğunu dile getirdi.

Savcılıktan Turizm Gelişim Yasası için görüş beklediklerini ifade eden Ataoğlu, bunun da yasallaştırılacağını söyledi.

Madde madde görüşülmesinin ardından tasarı 26 kabul, 9 ret olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Yedi yasa daha Meclis’ten geçti

Daha sonra Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sunat Atun, tasarıya ilişkin raporu sundu. Madde madde görüşülmesinin sonrasında tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı. Komite Başkanı Sunat Atun, tasarıya ilişkin raporu okudu. Madde madde görüşülmesi sonrasında tasarı oy birliğiyle onaylandı.

Toplantıda, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı da görüşüldü. Tasarılar, madde madde görüşülmeleri sonrasında oy birliğiyle kabul edildiler.

Toplantıda, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin gündeminde bulunan Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisinin, Komitede ivedilikle görüşülmelerine ilişkin tezkereler de oy birliğiyle onaylandı.

Ardından Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine geçildi. Tasarı, 26 kabul oyuyla Meclis’ten geçti.

Genel Kurul’da son olarak Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından toplantı tamamlandı. Bir sonraki toplantı bugün saat 10.00’da yapılacak.