  • BIST 9008.87
  • Altın 4225.948
  • Dolar 39.1812
  • Euro 44.7961
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİBB’ye 5. Dalga operasyonu: Gözaltındakiler adliyeye sevk edildi; 1 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest

Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla onaylandı

» »
Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla onaylandı
Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla onaylandı

Birleştirilmiş Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi. Tasarı için 26 kabul, 9 ret oyu verildi.

Toplam sekiz yasayı Meclis’ten geçiren Genel Kurul, çalışmalarını sabaha karşı saat 3.20’de tamamladı.

Oturuma verilen aranın yeniden toplanan Genel Kurul’da ilk olarak, Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşülmesine geçilmesi onaylandı.

Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu söz alarak, Hasan Tosunoğlu’yla ilgili tartışmaya neden olan listenin doğru olduğunu ancak el değiştiren şirketler bulunduğunu söyledi. Ataoğlu, Turizm Planlama Dairesi’nde inşaata başlayana kadar ilk müracaatçının isimlerinin olduğunu dile getirdi.

Savcılıktan Turizm Gelişim Yasası için görüş beklediklerini ifade eden Ataoğlu, bunun da yasallaştırılacağını söyledi.

Madde madde görüşülmesinin ardından tasarı 26 kabul, 9 ret olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Yedi yasa daha Meclis’ten geçti

Daha sonra Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sunat Atun, tasarıya ilişkin raporu sundu. Madde madde görüşülmesinin sonrasında tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı. Komite Başkanı Sunat Atun, tasarıya ilişkin raporu okudu. Madde madde görüşülmesi sonrasında tasarı oy birliğiyle onaylandı.

Toplantıda, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı da görüşüldü. Tasarılar, madde madde görüşülmeleri sonrasında oy birliğiyle kabul edildiler.

Toplantıda, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin gündeminde bulunan Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisinin, Komitede ivedilikle görüşülmelerine ilişkin tezkereler de oy birliğiyle onaylandı.

Ardından Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine geçildi. Tasarı, 26 kabul oyuyla Meclis’ten geçti.

Genel Kurul’da son olarak Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından toplantı tamamlandı. Bir sonraki toplantı bugün saat 10.00’da yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Dövizde son durum?03 Haziran 2025 Salı 08:54
  • Hakan Fidan, Maria Angela Holguin'i kabul etti02 Haziran 2025 Pazartesi 21:17
  • Ercan Havalimanı’nda taksi işgali02 Haziran 2025 Pazartesi 13:49
  • 31 Ekim'e kadar ateş yakmak yasak02 Haziran 2025 Pazartesi 13:48
  • Arıklı: Ercan iç hat kapsamına girerse biletler ucuzlar…02 Haziran 2025 Pazartesi 13:48
  • Sağlık Bakanı Dinçyürek: Uluslararası standartlarda eğitimin gururunu yaşıyoruz02 Haziran 2025 Pazartesi 12:45
  • Simon Aykut'un avukatı rahatsızlandı, dava ertelendi02 Haziran 2025 Pazartesi 12:29
  • Gazeteciler Birliği ve Basın-Sen’den Nurgül Ece’ye destek: Gazeteciler emir eri değildir02 Haziran 2025 Pazartesi 12:17
  • KKTC'deki eski eserler ve anıtlar gündeme geldi02 Haziran 2025 Pazartesi 11:47
  • Yasa Dışı İkamet Eden Şahıs Tutuklandı02 Haziran 2025 Pazartesi 11:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti