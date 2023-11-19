‘Sarallar’ suç örgütü operasyonunda dokuz kişi tutuklandı

Büyükçekmece Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 14 Kasım’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, örgütün elebaşı Özgür Saral’ın da aralarında bulunduğu 19 şüphelinin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.
AA’nın haberine göre sağlık kontrolünün ardından Büyükçekmece Adliyesi’ne çıkarılan şüpheliler, savcılıktaki ifadeleri sonrası hakimliğe sevk edildi.
Büyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Özgür Saral ve sekiz şüphelinin tutuklanmasına, diğer 10 şüphelininse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
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