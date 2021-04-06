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Satışa hazır 33 adet paket halinde bulunan yaklaşık 25 gram ağırlığında kokain ele geçirildi

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Girne’de ele geçirilen 25 gram ağırlığında kokain ile ilgili tutuklanan Mustafa Yuğucu ile Aysel Gürler dün mahkemeye çıkarıldı.
Satışa hazır 33 adet paket halinde bulunan yaklaşık 25 gram ağırlığında kokain ele geçirildi

Girne’de ele geçirilen 25 gram ağırlığında kokain ile ilgili tutuklanan Mustafa Yuğucu ile Aysel Gürler dün mahkemeye çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mert Gültuna,  01.04.2021 tarihinde, Girne’de, A.G.(E-41) isimli şahsın tasarrufunda bir miktar hintkeneviri bulunduğunu hatırlattı. Polis, tutuklanan zanlıdan alınan ifade doğrultusunda ve yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Mustafa Yuğucu’nun önceki gün tespit edilerek, gözaltına alındığını açıkladı. Gültuna, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 05.04.2021 tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklanan Mustafa Yuğucu’nun tasarrufunda satışa hazır hale getirilmiş toplam 33 adet paket halinde bulunan yaklaşık 25 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. Polis, zanlının yanı sıra suçla bağlantısı olduğu belirlenen Aysel Gürler’in de tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini ve aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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