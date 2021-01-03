Savaşan: 3. Yaş turizmi ile esnaftan, üreticiye, hayvancıdan turizmciye kadar pek çok kesimin yüzü gülebilir

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan yeni yıl nedeniyle ülkemizde bulunan sağlık turistleri ile hastaları ziyaret etti.

Konseyden yapılan açıklamaya göre; Dr. Ahmet Savaşan’ın, Konsey Yönetim Kurulu Üyeleri, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ile birlikte ülkemizde sağlık hizmeti almak için bulunan turistler yanı sıra, yaşlı bakım evleri ile hastanelerdeki hastaları ziyaret ettiği ve yeni yıllarını kutlayarak çeşitli hediyeler verdiği bildirildi.

Dünyada 1milyar; Avrupa’da ise 130 milyon 65 yaş üstü insan var…

Literatüre 3’üncü yaş turizmi olarak geçen yaşlı insanların ihtiyaçlarını karşılamaya dönük etkinliklerin sağlık turizmi içinde yer aldığını belirten Ahmet Savaşan ziyarette yaptığı konuşmada, insan ömrünün gün geçtikçe uzadığını ve Dünya nüfusunun hızla yaşlanmakta olduğunu anımsatarak, “şu anda dünyada bir milyar; Avrupa’da ise 130 milyon kadar yaşlı diyebileceğimiz 65 yaş üstü insan bulunuyor. 2050’ye vardığımızda dünyada 2 milyar yaşlı insan olacağı hesaplanıyor. Yapılan pek çok bilimsel yayın bize insanların aktif bir yaşlılık geçirmek istediğini gösteriyor. Yine aynı çalışmalardan, insanların yaşamlarının son 10 yılını sağlıklı bir yaşlılık süresi olarak gördüğünü ve ayrıca varlıklarının önemli bir bölümünü de bu süreyi sağlıklı geçirmek için harcadıklarını anlıyoruz” dedi.

Avrupa’daki yaşlı bakımevleri COVID-19’un en etkin olduğu yerler…

İspanya'dan Sırbistan'a Avrupa çapında yaşlı bakımevlerinin COVID-19 enfeksiyonunun en etkin olduğu yerler haline geldiğine işaret eden Konsey Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre uzun süreli bakım hizmeti verilen tesislerde yaşanan ölümlerin, Avrupa'daki koronavirüs kaynaklı ölümlerin neredeyse yarısını oluşturduğuna dikkat çekti.

Salgındaki başarımız yaşlı bakımında avantaj olacak…

Covid-19 ile mücadelede elde edilen başarı sayesinde Kuzey Kıbrıs’ın yaşlı bakımı konusunda önemli bir avantaj elde ettiğinin altını çizen Ahmet Savaşan, konseyin öncülüğünde başlatılan yaş dostu Kuzey Kıbrıs projesinin 2021 yılında hayat bulması ile ileri yaştaki bireylere sağlıklı ve aktif yaşam olanağı sunulacağını kaydetti. Savaşan bu sayede durma noktasına gelen turizmin sürdürülebilir nitelik kazanacağını ve esnaftan, üreticiye, hayvancıdan turizmciye kadar pek çok kesimin tekrardan turizmden gelir elde etmeye başlayacağını vurguladı.

Girişimciler yaşlı bakıma yatırım için teşvik edilmeli…

Gerek devletlerin, gerekse ailelerin yaşlı bakımı ve konforu için daha fazla harcama yapmak durumunda kalacağı yeni normal dönemde ülkemizin daha fazla turizm geliri elde etmesini mümkün kılacak bu alanın gelişmesi için gerekli yasal ve yapısal hazırlıkların süratle tamamlanması gerektiğinin altını çizen Savaşan, KKTC’deki girişimcileri bu alana yönlendirmek ve yabancı yatırımcılar için de cazip fırsatlar sunmak Kıbrıs Türk ekonomisinin kalkınmaya devam etmesini, gençlere yeni iş alanları açılmasını ve siyasal sorunlarımıza daha farklı açılardan bakılmasını sağlayacağına dikkat çekti.

Sevdiklerimizi korkmadan kucaklamayı diliyorum…

Ahmet Savaşan konuşmasının sonunda, 2021 yılının bir önceki yılda yapamadıklarımızı yapmak ve yarım kalan projelerimizi gerçekleştirmek için fırsat olacağı, COVID-19 tehdidinden kurtularak sevdiklerimizi korkmadan kucaklayabileceğimiz, işlerimize dört elle sarılarak geçmiş yılın kayıplarını telafi edebileceğimiz, savaşların ve acılarının bittiği ve geleceğe daha da umutla bakacağımız bir yıl olmasını diledi.