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Savaştan kaçan Ukraynalı kadın ve çocuklar Bosna Hersek’e ulaştı

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Savaştan kaçan Ukraynalı kadın ve çocuklar Bosna Hersek’e ulaştı
Savaştan kaçan Ukraynalı kadın ve çocuklar Bosna Hersek’e ulaştı

Kızılhaç yetkililerince karşılanan Ukrayna vatandaşı 30 çocuk ve 20 kadın, Kovid-19 testlerinin yapılmasının ardından Medjugorje’de farklı evlere yerleştirildi.

Medjugorjeli vatandaşlarca misafirperverlikle karşılanan Ukraynalı Olena ve Ajlina, Ukrayna’da yaşananlarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bosna’ya şahsi araçlarıyla geldiklerini belirten Olena, şunları söyledi:

"Ajlina daha önce Medjugorje’ye defalarca geldi. Burada arkadaşlar edindi. Arkadaşlarından yardım teklifini alınca düşünmeden yola çıktık. Bize gösterilen misafirperverliğe rağmen burada geçici olarak bulunuyoruz. Amacımız bir Avrupa ülkesine gidebilmek. Çocuklarımızın okullarına devam etmesini ve sağlık sigortalarının olmasını istiyoruz."

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