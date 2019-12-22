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Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?

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Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?
Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?

Prezervatif firması Skyn'in yayınladığı "2019 Yakınlık Anketi"ne göre ortalama cinsel ilişki 28 dakika sürüyor. 

Ankete katılanları yüzde 28'i her cinsel ilişkilerinde prezervatif kullandıklarını ifade ederken, yüzde 27'si de asla kullanmadıklarını ifade etti. Katılımcıların yüzde 28'i bu soruya 'bazen' yanıtını verirken, yüzde 17'si de nadiren dedi.

Skyn'in elde ettiği verilere göre insanlar ayda ortalama 9 defa seks, haftada 3 defa ise mastürbasyon yapıyor. 

Ankette sosyal medya ile cinsellik arasındaki bağlantı da incelendi. Erkeklerin yüzde 71'i seks ile sosyal medya arasında seçenek yapmak zorunda kalsa seksi seçeceklerini ifade ederken, kadınlar için bu sayı yüzde 59'da kaldı.

Ankete katılanların çoğu, ilk cinsel ilişkilerini 18 yaşında yaşadığını ifade etti.

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