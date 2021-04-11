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Sayıştay “usulsüzlük var” dedi Kıb-Tek’de ise terfi verdiler!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda izinde olan Genel Müdür Gürcan Erdoğan’ın yeniden iş başı yapmasından sonra adı SAYIŞTAY raporlarında usulsüzlük yaptığı ile ilgili bir çok yerde geçen bir kişiye kurumda  terfi verildi
Sayıştay “usulsüzlük var” dedi Kıb-Tek’de ise terfi verdiler!

SAYIŞTAY DOSYALARINDA AMA AMİR YAPILDI

Detay Gazetesi’nin KIB-TEK ile ilgili yayınladığı usulsüzlük dosyaları halen gündemdeki yerini koruyor. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda izinde olan Genel Müdür Gürcan Erdoğan’ın yeniden iş başı yapmasından sonra adı SAYIŞTAY raporlarında usulsüzlük yaptığı ile ilgili bir çok yerde geçen bir kişiye kurumda  terfi verildi. Detay Gazetesi’nin KIB-TEK ile ilgili yayınladığı usulsüzlük dosyaları halen gündemdeki yerini koruyor. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda izinde olan Genel Müdür Gürcan Erdoğan’ın yeniden iş başı yapmasından sonra adı SAYIŞTAY raporlarında usulsüzlük yaptığı ile ilgili bir çok yerde geçen bir kişiye kurumda terfi verildi.

 

ŞAHİNER: TEMİZ ELLER OPERASYONU ORGANİZE BİR YOLSUZLUK PLANI MI?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, KIBTEK akaryakıt alım ihalesi hakkında uzun süredir yapıcı eleştirilerde ve uyarılarda bulunduklarını ancak, bu uyarılara kulak asmayan ilgili bakan ve atadığı yönetim kurulunun, deyim yerindeyse ihaleyi başına giymek üzere olduğunu vurguladı. Yaklaşık altı haftadır eleştirip, uyarılarda bulunduklarını da söyleyen Şahiner, bu İhale şartnamesinin adrese teslim olduğunu ve yapılmaması gerektiğini söyledi. İhalede belirtilen yükümlülüklere de değinen Şahiner, “Özellikle, bu ihalede belirtilen yükümlülükleri istenilen şekilde yerine getiremeyecek olan bazı şirketlerin ihaleye katılabilmesinin önünü açmak için değiştirilmiştir.

 

ÇAĞLAYAN CESURER: EL-SEN YÖNETİM KURULU'NUN %90'I İSTİFA ETTİ!

EL-SEN eski Başkanı Çağlayan Cesurer'in yaptığı açıklamada “ EL-SEN yönetim kurulunda neredeyse seçilmiş olan kimse kalmadı. % 90 istifa etti. Üyeler genel kurul için 264 imza topladı bunlar yeterli değilse haftaya 364 imza önünüzde olacaktır. İnsanlara iftira atmaktan vaz geçmediniz bundan sonrada vaz geçmeyeceksiniz. Ama bilin ki yok hükmündesiniz. Edinilen bilgiye göre seçilen 27 kişilik Yönetim Kurulunun 18 üyesi dün itibarı ile istifa etmiş durumda.” Dedi.

 

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