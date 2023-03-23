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Sayıştayın KIBTEK raporu ortaya çıktı

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Aylardır merakla beklenen Sayıştay Başkanlığı’nın Kıb-TEK raporu ortaya çıktı.
Sayıştayın KIBTEK raporu ortaya çıktı

Aylardır merakla beklenen Sayıştay Başkanlığı’nın Kıb-TEK raporu ortaya çıktı. 

CTP Milletvekili Devrim Barçın'ın paylaştığı raporun bazı bölümlerinde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun Kasım 2021 – Eylül 2022 tarihleri arasında fazladan 6 milyon 747 bin 535 dolar ödeyerek akaryakıt alımı yaptığı vurgulanıyor.

Öte yandan raporda fazladan römorkör hizmeti karşılığında kuruma 6 bin 425.05 dolar fatura kesildiği, pullanmamış veya eksik pullanmış sözleşmeler nedeniyle 5 milyon 890 bin 601 TL pul ücreti ödenmesi gerektiği tespit edildi.

Ayrıca yüzde 0,5 kükürt oranlı 5,350 mton akaryakıtın borsa fiyatından alınmış olması halinde toplam 2 milyon 396 bin 475 dolar daha az ödenebileceği ortaya çıktı

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