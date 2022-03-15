  • BIST 2.079,38
  • Altın 902.966
  • Dolar 14.6365
  • Euro 16.0694
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Scholz-Erdoğan Görüşmesi Alman Basınında

»
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün Ankara ziyareti Alman basınında geniş yer buldu.
Scholz-Erdoğan Görüşmesi Alman Basınında

Welt gazetesi "Şansölye Ankara’ya ilk ziyaretini yakınlaşmak için kullanıyor" başlığıyla verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Olaf Scholz'ün, Rusya’nın saldırganlığını kınamakta ortak bir tutum sergilediğini vurguladı.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna ihtilafında kendisini arabulucu olarak gösterdiği belirtilen haberde, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları'nın Antalya’da ilk defa üst düzey bir görüşme gerçekleştirdiğine işaret edildi.

Süddeutsche gazetesi de "Olaf Scholz kriz nedeniyle Türkiye’yi ziyaret etti" başlığıyla verdiği haberde, Scholz'ün, Ankara ziyaretiyle ilk ziyaretler dizisini devam ettirdiği belirtildi.

Haberde, "Aslında bunlara kriz ziyaretleri de denilebilir. Washington, Kiev ve Moskova ziyaretlerinde söz konusu olan bir savaşı önlemekti. Ancak şimdiki ziyaretinin amacı yıkıcı Rus saldırılarını durdurmak ve Ukrayna'da ateşkes sağlamak. Scholz, 'bir an önce ateşkes olması gerektiği' konusunda Erdoğan ile 'tamamen mutabık' olduğunu söyledi." değerlendirmesi yer aldı.

Türkiye'nin de İsrail gibi hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkileri olduğu vurgulanan haberde, İsrail gibi Türkiye'nin de Batı'ya ait olmakla birlikte Rusya'ya yönelik büyük ekonomik yaptırımlara katılmadığı kaydedildi.

Scholz'ün, Boğaz'ı savaş gemilerine kapattığı için Türkiye'ye övgüde bulunduğu belirtilen haberde, diplomatik düğümler arasında olsa dahi Scholz'ün açıkça Türkiye ile bağları kaybetmek istemediğinin altı çizildi.

ARD televizyonunda yer alan haberde, Scholz'ün, "İkimiz de Rusya'nın Ukrayna'daki şiddetli askeri harekatını kınama konusunda tam bir mutabakat içindeyiz ve bir an önce ateşkes olması gerektiği konusunda tamamen hemfikiriz." ifadeleri ön plana çıkarıldı.

Şansölye'nin, Türk hükümetinin diplomatik çabalarını açıkça övdüğü aktarılan haberde, Scholz ile Erdoğan'ın ekonomik ilişkileri de genişletmek istediğine dikkat çekildi.

Haberde, Scholz'ün Almanya'nın geleceğini, daha da çeşitlendirilmiş enerji arzını düşündüğü Türkiye'nin, hem yeşil hidrojen üretiminde hem de Rusya dışındaki ülkelerden doğal gazın transit ülkesi olarak burada önemli bir ortak olabileceği vurgulandı.

T-online sitesindeki haberde de Erdoğan ile Scholz arasındaki ortak basın toplantısında, Erdoğan'ın "sıcak bir atmosferden" söz ettiği ve Scholz'u "Türkiye'nin dostu ve müttefiki" olarak övdüğü, ayrıca Almanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

Scholz'ün de kendi adına "dostça görüşme ve fikir alışverişi" için Erdoğan'a teşekkür ettiği, yakın ikili ilişkilerden bahsettiği belirtildi.

Haberde Şansölye'nin, "Türkiye'den gizli destek beklemeye gerek yok ve Berlin-Ankara ekseni sağlamdır. Montrö antlaşması uyarınca Boğazlar’ın savaş gemilerine kapatılmasının önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz." sözlerine yer verildi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Akar, olağanüstü nitelikli NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak14 Mart 2022 Pazartesi 18:59
  • Rize'de eğitime kar engeli14 Mart 2022 Pazartesi 18:54
  • Adıyaman'daki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: Beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir14 Mart 2022 Pazartesi 18:47
  • Profesör kaçak kazıda yakalandı: Cahillik yaptık14 Mart 2022 Pazartesi 18:14
  • Kırklareli'nde Yolcusunu Öldürdüğü İddiasıyla Gözaltına Alınan Taksici Adli Kontrol İle Serbest Bırakıldı14 Mart 2022 Pazartesi 18:00
  • Gaziantep Eczacı Odası Başkanı Demirci: İlaç Krizi Yıl Boyunca Devam Edecek14 Mart 2022 Pazartesi 17:43
  • Diyarbakır anneleri 'evlat nöbetini' sürdürüyor14 Mart 2022 Pazartesi 17:26
  • Erdoğan'la da görüşmüştü; Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Covid testi pozitif çıktı14 Mart 2022 Pazartesi 14:03
  • Taksim'de İstanbul Tabip Odası üyelerine polis müdahalesi14 Mart 2022 Pazartesi 13:59
  • Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Miçotakis’in Covid-19 testi pozitif çıktı14 Mart 2022 Pazartesi 13:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti